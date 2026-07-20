Кинопоказы, клубы и просветительские лекции: возле парка «Юность» открылось новое общественное пространство

В Калининграде начало работу открытое общественное пространство с рабочим названием «КЛДскоп». На площадке уже проходят выставки и обсуждаются новые клубы. Подробностями с «Клопс» поделились авторы проекта.
Первым мероприятием стал «Клуб знакомств». Сейчас в обсуждении — клуб настольных игр, просмотры и обсуждения короткометражек, а также швейный коворкинг. Организаторы надеются, что к ним переедут несколько сообществ из бывшего ОКЦ на Горького — в частности, книжные клубы.
«Мы готовы рассматривать все инициативы, особенно от тех, кто живёт рядом, — рассказали в «КЛДскопе». Чтобы предложить свою идею, достаточно написать организаторам в соцсетях — они помогут докрутить концепцию, освоить систему бронирования и разобраться с электронной регистрацией.
Немало места в обустройстве нового пространства отведено экологичности. За эту часть отвечает просветительский проект «ЭкоКёниг». Там, уже скоро на стенах появятся инфоплакаты о том, как обращаться с ненужными вещами: книгами, одеждой, бытовой техникой. Отходы, которые образуются в пространстве, по возможности отправят на переработку.
Гости также смогут делиться канцелярией, мелочами для творчества, книгами и открытками. Со временем организаторы планируют добавить и другие активности, связанные с разумным потреблением.
«Такое ощущение, что придётся пробовать вообще всё, что позволяет пространство, ибо нужно как-то покрывать хотя бы аренду, — поделились авторы проекта. — У нас не так много места, но мы планируем использовать его по максимуму».
Финансовая модель у «КЛДскопа» смешанная. Во-первых, есть группа акционеров, которые решили рискнуть своими деньгами. Во-вторых, команда Анастасии Осиповой выиграла студенческий грант — эти средства временно закрыли вопрос с мебелью и оборудованием. Третий источник — донаты, билеты и аренда.
«Если жители города нас поддержат в достаточной степени, то «КЛДскоп» будет жить. Если же нет, то в конце ноября мы закроем пространство и останемся с новыми связями и полученным опытом. Тоже хорошо», — считают авторы идеи.
Авторы проекта признаются: главная сложность сейчас — найти баланс между доступностью и устойчивостью. «Конечно, хочется, чтобы пространство было открыто круглосуточно, чтобы для всех оно было бесплатным, чтобы там в свободном пользовании было всё необходимое, — подчёркивают они. — Но при этом стартовых ресурсов хватит до конца ноября, и если мы не научимся собирать живые деньги в достаточном объёме, то в этом году всё и закончится».
Фактически «КЛДскоп» уже работает на улице Земельной, 12. Отдельное мероприятие, посвящённое открытию, планируют на сентябрь — когда местные жители вернутся из отпусков и с дач.
«Клопс» рассказывал про клуб знакомств для интровертов, который переедет в новое пространство из ОКЦ.