Кинопоказы, клубы и просветительские лекции: возле парка «Юность» открылось новое общественное пространство

В Калининграде начало работу открытое общественное пространство с рабочим названием «КЛДскоп». На площадке уже проходят выставки и обсуждаются новые клубы. Подробностями с «Клопс» поделились авторы проекта.

Первым мероприятием стал «Клуб знакомств». Сейчас в обсуждении — клуб настольных игр, просмотры и обсуждения короткометражек, а также швейный коворкинг. Организаторы надеются, что к ним переедут несколько сообществ из бывшего ОКЦ на Горького — в частности, книжные клубы.

«Мы готовы рассматривать все инициативы, особенно от тех, кто живёт рядом, — рассказали в «КЛДскопе». Чтобы предложить свою идею, достаточно написать организаторам в соцсетях — они помогут докрутить концепцию, освоить систему бронирования и разобраться с электронной регистрацией.

Немало места в обустройстве нового пространства отведено экологичности. За эту часть отвечает просветительский проект «ЭкоКёниг». Там, уже скоро на стенах появятся инфоплакаты о том, как обращаться с ненужными вещами: книгами, одеждой, бытовой техникой. Отходы, которые образуются в пространстве, по возможности отправят на переработку.

Гости также смогут делиться канцелярией, мелочами для творчества, книгами и открытками. Со временем организаторы планируют добавить и другие активности, связанные с разумным потреблением.

«Такое ощущение, что придётся пробовать вообще всё, что позволяет пространство, ибо нужно как-то покрывать хотя бы аренду, — поделились авторы проекта. — У нас не так много места, но мы планируем использовать его по максимуму».