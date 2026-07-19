Кулинарный ликбез: 6 научно-популярных книг о том, что скрывает ваш холодильник

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Кто не любит вкусно поесть? Но ещё лучше — поесть осознанно, с пониманием, откуда взялись любимые блюда и как именно они поддерживают наш организм. «Клопс» выбрал пять книг для тех, кто хочет больше узнать о своём питании.

1. «Кухня первобытного человека»12+ Автор книги — доктор исторических наук и заслуженный профессор МГУ Анна Павловская — рассказывает, как добыча, приготовление и употребление пищи повлияли на эволюцию Homo sapiens. Доступным языком она объясняет, почему именно еда помогла нашим предкам развить мышление и культуру. Бытовые действия — например, готовка — раскрываются в книге как важнейшие этапы развития цивилизации. Читатели могут узнать о рационе древних людей, который был гораздо разнообразнее, чем принято считать — и почувствовать свою связь с сотнями поколений предков.

2. «Еда и эволюция: история Homo sapiens в тарелке»16+ Американский философ Джеймс Миллер в своей книге рассказывает о том, как питание повлияло на развитие человечества — не только в доисторическую эпоху, но и вообще. Он рассматривает пищу как один из главных факторов эволюции, отразившийся во всём, от появления городов до глобализации. Влиянию еды на большие исторические процессы автор уделяет особое внимание. Книга рассказывает, как зерно помогло создать первые государства, почему мясо было символом статуса, как связаны специи и торговые маршруты — и, в конечном счёте, как мир стал таким, каким мы его знаем.

3. «Что нам есть с точки зрения химии»16+ Авторы этой книги — поэт Бахыт Кенжеев и химик Пётр Образцов. Они решили рассмотреть рацион с точки зрения науки: из чего состоят продукты, почему одни портятся быстрее других и что происходит с пищей внутри организма. Главная идея книги такова: понимание, как работает еда, помогает более осознанно подходить к собственному меню. Авторы не предлагают универсальных диет и не делят продукты на «хорошие» и «плохие» — они только объясняют природные механизмы, которые очевидны не для всех.

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

4. «Человек поедающий»12+ Эту книгу выпустила под псевдонимом Евгения Горац блогер и диетолог Евгения Кобыляцкая. Она предлагает разобраться, почему современному человеку всё сложнее выбирать из огромного ассортимента продуктов и отличать еду, которая действительно полезна, от так называемого «пищевого мусора». Автор рассказывает, как формируются пищевые привычки, с чем связана тяга к определённым продуктам и почему многим не удаётся побороть лишний вес. Отдельные главы посвящены зависимостям от «вредной еды» и методам, которые помогут от них избавиться.

5. «О чем Эйнштейн рассказал своему повару»12+ Американский химик и популяризатор науки Роберт Вольке несколько лет отвечал на вопросы, которые задавали ему читатели популярной газеты. Однажды он собрал их и издал под одной обложкой — так получилась эта книга. Автор с научной точки зрения рассказывает о продуктах и приготовлении пищи: почему мясо меняет цвет при готовке, как работают разрыхлители, отчего хлеб черствеет и откуда берутся запахи. Затрагивает он и спорные темы, овеянные слухами — например, пищевые добавки и витамины.

6. «Русская кухня: от мифа к науке»12+ Ольга и Павел Сюткины — историки русской кухни, которые взялись в своей книге разоблачить популярные мифы. Они подробно объясняют, как зародилась и менялась с веками отечественная кулинарная традиция. Авторы показывают, какие блюда действительно имеют глубокие исторические корни, а какие обросли красивыми, но недостоверными легендами. Параллельно читатель может узнать о развитии русской печи, а также о роли, которую в развитии русской кухни сыграли религия, география и политика.