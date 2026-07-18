Не забывается такое никогда: 6 романтических фильмов про то, как прекрасна первая любовь

Первая любовь — очень светлое чувство, о котором приятно вспоминать. Ностальгия по молодости и романтике вдохновляет не только поэтов и писателей, но и авторов кино. «Клопс» вспомнил шесть фильмов, посвящённых прекрасному чувству.

«Королевство полной луны»12+ Сирота Сэм (Джаред Гилман) и его подруга Сьюзи (Кара Хэйуорд) проводят лето 1965 года на небольшом острове у побережья Новой Англии. Уставшие от своих не очень-то детских проблем, ребята решают сбежать вместе. Испуганные взрослые — полиция, родители и скауты — бросаются на поиски. Уэс Андерсон вплёл в сюжет обычного приключенческого фильма тонкую драму о взрослении — и о первой любви, конечно. Благодаря его фирменному стилю — тщательно выстроенным кадрам, пастельной гамме и иронии — фильм высоко оценили критики. Актёрский состав тоже собрался выдающийся: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон и Харви Кейтель.

Кадр из фильма «Королевство полной луны»

«Маленький Манхэттен»12+ Юный Гейб (Джош Хатчерсон) влюбляется в свою одноклассницу Розмари (Чарли Рэй). Прежде девчонки казались ему глупыми, но новые чувства заставляют парня пересмотреть своё отношение. Теперь Розмари кажется Гейбу прекрасной и недосягаемой, а привычные улицы Манхэттена превращаются в сказку. Режиссёр Марк Левин показал первую любовь глазами подростка. Первые свидания, признания и другие события, которые взрослым кажутся незначительными, становятся основополагающими для Гейба. Хотя фильм вышел больше 20 лет назад, но всё еще остаётся одной из лучших картин про подростковые чувства.

Кадр из фильма «Маленький Манхэттен»

«Привет, Джули!»12+ Школьница Джули (Мадлен Кэрролл) с первого взгляда влюбляется в нового соседа Брайса (Каллэн МакОлифф). Мальчик не отвечает ей взаимностью и старается держаться подальше. Спустя несколько лет их отношения меняются: Джули начинает сомневаться в своих чувствах, а Брайс, наоборот, замечает, что за странностями и упрямством девочки скрывается сильный характер и её особенный взгляд на мир. Роб Райнер снял камерную историю о подростках без идеализации. Ребята ошибаются, принимают поспешные решения — в общем, ведут себя как дети, которыми и являются. Любопытная особенность фильма — двойная структура повествования: одни и те же события показаны сначала глазами Джули, а затем глазами Брайса.

Кадр из фильма «Привет, Джули!»

«Сумасшедшая любовь»16+ Адам (Чарли Пламмер) страдает шизофренией. Из-за насмешек одноклассников он переходит в новую школу, где знакомится с Майей (Тейлор Расселл) — умной и независимой девушкой, которой нет дела до его диагноза. Их отношения становятся для Адама важной поддержкой, но не избавляют его от главной проблемы — болезнь никуда не исчезла. Молодёжная драма Тора Фройденталя основана на одноимённой книге Джулии Уолтон. В фильме много медицины, но в первую очередь он о взрослении героя — в условиях, когда все вокруг считают его больным. И о любви, которая поддерживает и помогает не терять надежду.

Кадр из фильма «Сумасшедшая любовь»

«Всем парням, которых я любила»12+ Лара (Лана Кондор) — тихая старшеклассница, которая пишет письма всем парням, в которых была влюблена, но не отправляет их. Однако однажды они послания попадают к адресатам. Лара сталкивается с последствиями своих фантазий — и помочь ей соглашается одноклассник Питер (Ноа Сентинео). Романтическая комедия Сьюзен Джонсон тоже основана на книге. Фильм построен как классическая подростковая комедия, но поднимает серьёзную тему: как выбрать между безопасными мечтами и реальностью? Фильм хорошо приняли критики и зрители, поэтому появилось два сиквела: «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»18+ и «Всем парням: С любовью...»18+.

Кадр из фильма «Всем парням, которых я любила»

«Страна Саша»16+ 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) заканчивает школу, но не знает, что хочет делать дальше. Он рисует, катается на скейте и избегает серьёзных отношений, объясняя собственную неуверенность тем, что отец рано лишился отца. Всё меняется после знакомства с Женей (Мария Мацель) — такой же одинокой девушкой, которой тоже трудно находить общий язык с окружающим миром. Дебютный фильм Юлии Трофимовой — история о взрослении, первой любви и попытке найти себя. Фильм снят по одноимённой повести Галы Узрютовой. Герои фильма сталкиваются с вопросами, знакомыми многим: как выбрать свой путь, перестать жить чужими ожиданиями и принять собственные слабости.