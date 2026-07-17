Популярный российский стендап-комик рассказал, какие запреты придумал для молодой жены

Популярный российский комик Гурам Амарян рассказал про запреты, которые установил для жены. Мнением он поделился в шоу «Есть вопросики», которое опубликовано в «VK Видео».

Избранница комика Эка Мстоян вышла за него замуж в прошлом августе. По словам супруга, у девушки есть компания друзей, куда входят и мужчины. Амарян признался, что после помолвки он с ними познакомился — и никаких вопросов к парням у него не возникло.

«Я такой: «Вот с этими дружи, нормально». Но если она скажет: «Ой, я пойду со своим другом, мы вдвоём пойдём в ресторан», то она не пойдёт, конечно», — пояснил комик.

Амарян также отметил, что не позволил бы жене улететь на отдых за границу с подругами. Однако уточнил: сам тоже не стал бы путешествовать без супруги. Комик добавил, что его не волнует, кто-то из поклонников сочтёт его тираном в браке.

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