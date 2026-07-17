«Страха нет, только надежда»: дизайнер из Челябинска взяла шефство над зеленоградской кирхой XIV века

Ландшафтный дизайнер из Челябинска взяла шефство над кирхой Куменена в Кумачёво. Она намерена заняться благоустройством территории вокруг памятника, а если повезёт — со временем превратить его в полноценный бизнес-проект. О планах Татьяна Сунгурова рассказала «Клопс».
По словам Татьяны, несколько лет назад она впервые приехала в Калининградскую область и была очарована местной природой. Особенно её впечатлило Виштынецкое озеро: «Мы ехали по невероятно красивым дорогам, и я поняла, что такие пейзажи встречала в детских сказках», — цитируют нового шефа «Хранители руин».
Сейчас Татьяна готовится к переезду: её новым местом силы стал Зеленоградск. Расположенную неподалёку кирху в Кумачёво женщина впервые увидела год назад.
«Первое впечатление произвели гнезда аистов. Для жителей Урала эти птицы — диковинка», — вспомнила она.
Татьяна — руководитель челябинского центра ландшафтного дизайна. Шефство над кирхой для неё не сложнее, чем работа по созданию садов. «Расстояние для меня не имеет значения, — утверждает она. — Всё зависит от организации работы, к ней подтягиваются люди и финансы».
Изначально Сунгурова планировала арендовать кирху для полноценного восстановления. Она обращалась в Калининградскую епархию, но там назвали сумму в 25 млн рублей. Бюджет оказался слишком большим, поэтому Татьяна остановилась на формате шефства.
«Как ландшафтный дизайнер, прежде всего я провела анализ по границе землепользования, оценила состояние зелёных насаждений вокруг, — поделилась она. — Требуется срочное удаление растительности со стен и крыши кирхи, так как корни разрушают строение. Состояние самой кирхи тревожное — вероятно обрушение крыши, поэтому вход в неё закрыт».
Татьяна напомнила также, что в кирхе сохранились старинные фрески, изображающие сцены Страшного суда. Есть проблема: их нужно срочно спасать от влаги. Если всё сложится удачно, новый шеф планирует отреставрировать роспись — на примете даже есть подходящий специалист.
Сможет ли кирха когда-нибудь окупать своё содержание — пока вопрос. Татьяна уверена, что это возможно при появлении хорошего бизнес-проекта.
«Есть идея, она пока нереальная, но если появится бизнес-партнёр, то можно сделать нечто прекрасное, — поделилась она. — Преобразование пространства — моя работа, но в случае с кирхой требуется помощь. Страха нет, только надежда, что если мысли у человека правильные, всё будет, и нужный человек появится».
Татьяна подчеркнула, что сейчас все работы в кирхе согласовываются с руководителем движения «Хранители руин» Василием Плитиным. Тех, кто хочет поучаствовать в судьбе памятника, она призвала помогать волонтёрам.
«Даже слова благодарности дают силы продолжать сохранять историю янтарного края. Поэтому кто как может: словом, делом, советом, материалами, инструментами», — заключила она.
Кирха в Куменене появилась в XIV веке. Фундамент сложили из валунов, само здание в готическом стиле возвели из кирпича. Позже с юго-западной стороны пристроили дополнительное помещение, а с севро-востока — ризницу. Готические звёздчатые своды обрушились ещё в XVII веке и были заменены плоским деревянным потолком. Со временем в кирхе появились колокола, резной деревянный иконостас и орган. Во время войны здание пострадало: башня попала под артиллерийский обстрел. До середины 1990-х кирху использовали как склад, и её состояние постепенно ухудшалось. В 2005 году обрушилась крыша над алтарём.
В музей кирхи Рудау передали Библию XIX века, хранящей историю одной семьи.