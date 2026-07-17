«Страха нет, только надежда»: дизайнер из Челябинска взяла шефство над зеленоградской кирхой XIV века

Ландшафтный дизайнер из Челябинска взяла шефство над кирхой Куменена в Кумачёво. Она намерена заняться благоустройством территории вокруг памятника, а если повезёт — со временем превратить его в полноценный бизнес-проект. О планах Татьяна Сунгурова рассказала «Клопс».

По словам Татьяны, несколько лет назад она впервые приехала в Калининградскую область и была очарована местной природой. Особенно её впечатлило Виштынецкое озеро: «Мы ехали по невероятно красивым дорогам, и я поняла, что такие пейзажи встречала в детских сказках», — цитируют нового шефа «Хранители руин».

Сейчас Татьяна готовится к переезду: её новым местом силы стал Зеленоградск. Расположенную неподалёку кирху в Кумачёво женщина впервые увидела год назад.

«Первое впечатление произвели гнезда аистов. Для жителей Урала эти птицы — диковинка», — вспомнила она.

Татьяна — руководитель челябинского центра ландшафтного дизайна. Шефство над кирхой для неё не сложнее, чем работа по созданию садов. «Расстояние для меня не имеет значения, — утверждает она. — Всё зависит от организации работы, к ней подтягиваются люди и финансы».

Изначально Сунгурова планировала арендовать кирху для полноценного восстановления. Она обращалась в Калининградскую епархию, но там назвали сумму в 25 млн рублей. Бюджет оказался слишком большим, поэтому Татьяна остановилась на формате шефства.

«Как ландшафтный дизайнер, прежде всего я провела анализ по границе землепользования, оценила состояние зелёных насаждений вокруг, — поделилась она. — Требуется срочное удаление растительности со стен и крыши кирхи, так как корни разрушают строение. Состояние самой кирхи тревожное — вероятно обрушение крыши, поэтому вход в неё закрыт».