Gelato al cioccolato и другие хиты: итальянский певец и композитор Пупо выступит с концертом в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» 29 июля состоится концерт итальянского певца Пупо — одного из самых узнаваемых солистов европейской эстрады. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Pupo (Энцо Гинацци) — певец, композитор, телеведущий и шоумен, чьи песни уже несколько десятилетий звучат по всему миру. Его композиции стали частью музыкальной истории нескольких поколений: Gelato al cioccolato, Su di noi, Firenze Santa Maria Novella и другие хиты знают и любят миллионы слушателей.

Концерты Пупо всегда превращаются в настоящее сценическое шоу, где за каждой композицией стоит личная история и эмоции артиста. Гостей ждёт живое выступление с музыкантами, тёплое общение с залом и атмосфера настоящего итальянского вечера.

Концерт продлится около двух часов.

Выступление начнётся в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».