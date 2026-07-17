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Йога, регби и конкур: пять спортивных событий выходных, которые можно посетить бесплатно и с пользой для здоровья

13:25
Спорт Анонсы
Йога, регби и конкур: пять спортивных событий выходных, которые можно посетить бесплатно и с пользой для здоровья - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Волшебную таблетку, которая позволит всегда быть здоровым, пока не изобрели — значит, нужно по старинке заниматься спором. А те, кто не любит физическую активность, могут наблюдать и поддерживать спортсменов. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий выходных, связанных со спортом. 

Беговая встреча на Острове16+

Когда: суббота, 18 июля, 09:00

Где: кафе «Марсианин» (Октябрьская, 12)

Утренняя встреча для любителей здорового образа жизни. Участники соберутся в 9:00, чтобы устроить совместную пробежку. Будет две группы: с более быстрым и медленным темпом. После тренировки, в 10:00 — особый DJ-сет от SIA GARRETT.

Вход свободный.

Чемпионат по велоспорту0+

Когда: 18 и 19 июля, с 8:00 до 15:00

Где: Кленовая аллея и прилегающие улицы (Энтузиастов, Технологическая)

В выходные Калининград примет первенство и чемпионат области по велосипедному спорту (шоссе). Важно: на время проведения соревнований движение всех видов транспорта будет перекрыто. 

Вход для зрителей свободный.

Соревнования по конкуру0+

Когда: 18–19 июля, начало в 10:00

Где: конный завод «Георгенбург» (Черняховск, Центральная, 10)

Двухдневные соревнования по верховой езде: всадники и их кони будут проходить сложные маршруты с препятствиями. Соревнование организует Федерация конного спорта Калининградской области.

Вход свободный. 

Второй старт проекта «Утренник на Балтике»12+

Когда: воскресенье, 19 июля, 8:30

Где: стадион «Балтика»

Спортивный праздник с регбийным клубом «Балтийский Шторм».

В программе:

  1. утренняя разминка на главном поле,
  2. мастер-класс по регби от профессионалов,
  3. беговая тренировка,
  4. спортивное тестирование,
  5. финальная заминка от Федерации зимнего плавания.

Для гостей будут работать диджей и ведущий. Кроме того, запланирована бесплатная фуд-зона и подарки.

Регистрация по ссылке.

«Йога в парке»0+

Когда: воскресенье, 19 июля, 10:00

Где: несколько площадок

Площадки и инструкторы:

  1. Остров Канта — Светлана Шелепова: хатха-йога, гвоздестояние;
  2. Парк Ашманна — Руслан Кожеватов: «Здоровая спина»;
  3. Парк Центральный — Светлана Ерискина: йога для суставов и здорового позвоночника;
  4. Парк Южный — Сергей Вараксин: хатха-йога;
  5. Зеленоградск — Илья Ларионов: практика «Белояр».

С собой необходимо взять коврики, пледы и воду. Одежда лёгкая, удобная, из натуральных тканей.

Вход свободный, запись не требуется. В случае дождя занятия проводятся на крытых площадках: остров Канта (под мостом), парк Южный (веранда). При сильной непогоде занятия отменяются.

«Клопс» рассказывал про проект «Дворовой тренер», где калининградцы могут бесплатно приобщиться к спорту.

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