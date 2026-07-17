Йога, регби и конкур: пять спортивных событий выходных, которые можно посетить бесплатно и с пользой для здоровья

Фото: архив «Клопс»

Волшебную таблетку, которая позволит всегда быть здоровым, пока не изобрели — значит, нужно по старинке заниматься спором. А те, кто не любит физическую активность, могут наблюдать и поддерживать спортсменов. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий выходных, связанных со спортом.

Беговая встреча на Острове16+ Когда: суббота, 18 июля, 09:00 Где: кафе «Марсианин» (Октябрьская, 12) Утренняя встреча для любителей здорового образа жизни. Участники соберутся в 9:00, чтобы устроить совместную пробежку. Будет две группы: с более быстрым и медленным темпом. После тренировки, в 10:00 — особый DJ-сет от SIA GARRETT. Вход свободный.

Чемпионат по велоспорту0+ Когда: 18 и 19 июля, с 8:00 до 15:00 Где: Кленовая аллея и прилегающие улицы (Энтузиастов, Технологическая) В выходные Калининград примет первенство и чемпионат области по велосипедному спорту (шоссе). Важно: на время проведения соревнований движение всех видов транспорта будет перекрыто. Вход для зрителей свободный.

Соревнования по конкуру0+ Когда: 18–19 июля, начало в 10:00 Где: конный завод «Георгенбург» (Черняховск, Центральная, 10) Двухдневные соревнования по верховой езде: всадники и их кони будут проходить сложные маршруты с препятствиями. Соревнование организует Федерация конного спорта Калининградской области. Вход свободный.

Второй старт проекта «Утренник на Балтике»12+ Когда: воскресенье, 19 июля, 8:30 Где: стадион «Балтика» Спортивный праздник с регбийным клубом «Балтийский Шторм». В программе: утренняя разминка на главном поле, мастер-класс по регби от профессионалов, беговая тренировка, спортивное тестирование, финальная заминка от Федерации зимнего плавания. Для гостей будут работать диджей и ведущий. Кроме того, запланирована бесплатная фуд-зона и подарки. Регистрация по ссылке.

«Йога в парке»0+ Когда: воскресенье, 19 июля, 10:00 Где: несколько площадок Площадки и инструкторы: Остров Канта — Светлана Шелепова: хатха-йога, гвоздестояние; Парк Ашманна — Руслан Кожеватов: «Здоровая спина»; Парк Центральный — Светлана Ерискина: йога для суставов и здорового позвоночника; Парк Южный — Сергей Вараксин: хатха-йога; Зеленоградск — Илья Ларионов: практика «Белояр». С собой необходимо взять коврики, пледы и воду. Одежда лёгкая, удобная, из натуральных тканей. Вход свободный, запись не требуется. В случае дождя занятия проводятся на крытых площадках: остров Канта (под мостом), парк Южный (веранда). При сильной непогоде занятия отменяются.