Йога, регби и конкур: пять спортивных событий выходных, которые можно посетить бесплатно и с пользой для здоровья

Волшебную таблетку, которая позволит всегда быть здоровым, пока не изобрели — значит, нужно по старинке заниматься спором. А те, кто не любит физическую активность, могут наблюдать и поддерживать спортсменов. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий выходных, связанных со спортом.
Беговая встреча на Острове16+
Когда: суббота, 18 июля, 09:00
Где: кафе «Марсианин» (Октябрьская, 12)
Утренняя встреча для любителей здорового образа жизни. Участники соберутся в 9:00, чтобы устроить совместную пробежку. Будет две группы: с более быстрым и медленным темпом. После тренировки, в 10:00 — особый DJ-сет от SIA GARRETT.
Вход свободный.
Чемпионат по велоспорту0+
Когда: 18 и 19 июля, с 8:00 до 15:00
Где: Кленовая аллея и прилегающие улицы (Энтузиастов, Технологическая)
В выходные Калининград примет первенство и чемпионат области по велосипедному спорту (шоссе). Важно: на время проведения соревнований движение всех видов транспорта будет перекрыто.
Вход для зрителей свободный.
Соревнования по конкуру0+
Когда: 18–19 июля, начало в 10:00
Где: конный завод «Георгенбург» (Черняховск, Центральная, 10)
Двухдневные соревнования по верховой езде: всадники и их кони будут проходить сложные маршруты с препятствиями. Соревнование организует Федерация конного спорта Калининградской области.
Вход свободный.
Второй старт проекта «Утренник на Балтике»12+
Когда: воскресенье, 19 июля, 8:30
Где: стадион «Балтика»
Спортивный праздник с регбийным клубом «Балтийский Шторм».
В программе:
- утренняя разминка на главном поле,
- мастер-класс по регби от профессионалов,
- беговая тренировка,
- спортивное тестирование,
- финальная заминка от Федерации зимнего плавания.
Для гостей будут работать диджей и ведущий. Кроме того, запланирована бесплатная фуд-зона и подарки.
Регистрация по ссылке.
«Йога в парке»0+
Когда: воскресенье, 19 июля, 10:00
Где: несколько площадок
Площадки и инструкторы:
- Остров Канта — Светлана Шелепова: хатха-йога, гвоздестояние;
- Парк Ашманна — Руслан Кожеватов: «Здоровая спина»;
- Парк Центральный — Светлана Ерискина: йога для суставов и здорового позвоночника;
- Парк Южный — Сергей Вараксин: хатха-йога;
- Зеленоградск — Илья Ларионов: практика «Белояр».
С собой необходимо взять коврики, пледы и воду. Одежда лёгкая, удобная, из натуральных тканей.
Вход свободный, запись не требуется. В случае дождя занятия проводятся на крытых площадках: остров Канта (под мостом), парк Южный (веранда). При сильной непогоде занятия отменяются.
«Клопс» рассказывал про проект «Дворовой тренер», где калининградцы могут бесплатно приобщиться к спорту.