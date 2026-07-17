Интерактивная выставка и шоу барабанщиц: во вторник в Калининграде отметят День янтаря (программа)

Во вторник, 21 июля, в Калининграде отметят День янтаря0+. Основные мероприятия пройдут у башни «Дона». Программой поделился Музей янтаря.

Праздник, посвящённый главному балтийскому камню, растянется на весь день. Торжественное открытие намечено на 10:00 — оно состоится во внешнем дворике башни «Дона». Там начнёт работу интерактивная выставка калининградских художников-янтарщиков: можно будет вживую понаблюдать за обработкой камня и приобрести авторские украшения. Вход во внешний дворик и на площадку перед музеем — свободный.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в историю янтаря, организуют экскурсии по основной экспозиции и выставке «Символы янтарного края».

Во внутреннем дворике — показ мод и творческие мастер-классы для детей и взрослых. В 16:30 там же начнётся концерт Студии барабанщиц и спортивной хореографии с предметом. Участие — по входному билету в музей.

Дополнительные активности — экскурсии и концерт — можно будет посетить по отдельным билетам.