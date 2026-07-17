Многострадальную виллу «Зор» в Светлогорске разрешили превратить в гостиницу

Свет, вода и отопление в здании отключены, канализации нет. На момент осмотра помещения были завалены мусором и обломками.

Частично сохранились, хоть и были повреждены огнём консоли с резными кобылками и несколько фрагментов стен. Отмостка вокруг здания разрушена, а вода с крыши стекает прямо на фундамент. Эксперты отметили трещины на кирпичной кладке, выветрившийся раствор и выпадающие кирпичи. Лестницы внутри здания тоже повреждены: металлические элементы ржавеют, а деревянные поражены гнилью. По оценкам специалистов, вилла утратила первоначальный облик на 89,6%.

Вилла находится в Заречном проезде. Сейчас здание не эксплуатируется: в 2017 году там произошёл пожар, уничтоживший перекрытия, сложную многоуровневую крышу, башни и веранды.

Проект реконструкции включает восстановление, усиление и гидроизоляцию фундаментов, а также устройство отмостки и водостока. Рабочие отремонтируют стены, цоколь и декоративные элементы фасадов. Кровлю вернут к историческому виду — она будет скатной с покрытием из керамической черепицы.

В здание планируют также вернуть исторические окна и двери. Проект предусматривает восстановление утраченных балконов и веранды. Инженерные сети — электрику, водопровод, системы отопления, вентиляции и газоснабжения — тоже заменят.

Когда виллу приведут в порядок, в ней появится гостиница на 11 номеров. Планируется, что её общая вместимость будет составлять 26 человек. Также предусмотрены бытовые и служебные помещения для обслуживающего персонала.

Внутри здания хотят установить блочный тепопункт — он будет регулировать отопление и горячее водоснабжение. Сооружение разместят на улице, оно будет рассчитано на работу при морозе до -30°С.

К вилле прилагается земельный участок имеет площадью 2 750 м2. По подсчётам экспертов, сейчас там растёт 61 дерево и кустарник — каждое растение описали по породе и состоянию, чтобы учесть это при планировании работ.

Территорию тоже планируют благоустроить: запланирован ремонт покрытия и озеленение, а также установка скамеек и урн. Рельеф слегка изменят, чтобы организовать водосток.

Вилла «Зор» — историческое здание, построенное в итальянском стиле в период с 1904 по 1906 годы. Она принадлежала инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору и члену Общества благоустройства Раушена по фамилии Лухт. Здание имеет два этажа, цоколь, выполненный из полевых камней, подвал и чердак. Фасады изготовлены из полнотелого красного керамического кирпича и оштукатурены. С юго-востока пристроена трёхъярусная башня прямоугольного сечения, а с севера — веранда. После Второй мировой войны вилла была частично перестроена, каждый этаж разделили на три квартиры. 28 марта 2011 года её признали выявленным объектом культурного наследия. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный жилой дом, однако затем его расселили. 4 августа 2017 года в вилле произошёл пожар. В последние годы вилла пустовала, разрушалась и разбиралась на кирпич. 25 апреля 2022 года её включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия местного значения, а в 2024 — продали за 7 млн рублей индивидуальному предпринимателю, который обязался отремонтировать объект до 31 декабря 2031 года. Земельный участок площадью 2750 квадратных метров передан в аренду на семь лет с арендной платой один рубль в год. Если покупатель не уложится в срок, здание вернётся в муниципальную собственность.