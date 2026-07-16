Рыцари, средневековые игры и советские песни: ради чего стоит съездить в живописный замок Бранденбург

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Руины живописного замка Бранденбург в Ушаково — не только памятник, но и концертная площадка. Летом здесь проходят детские праздники, театральные постановки и музыкальный вечер. О планах «Клопс Афише» рассказали организаторы мероприятий. День в Бранденбурге 19 июля, 9 и 30 августа; 12:00 Замок Бранденбург приглашает провести выходной среди живописных руин на берегу Калининградского залива. Запланированы развлечения для всей семьи: для детей — лучные турниры с призами, игры и мастер-классы, для взрослых — экскурсии по территории замка и знакомство с историей Тевтонского ордена. «В разные дни гостей ждут увлекательные иммерсивные игры для детей и взрослых — каждый визит будет особенным», — обещают в Бранденбурге.

Концерт «Любимые песни советского кино» 18 июля, 19:00 Гостей приглашают предлагают провести летний вечер под открытым небом среди руин средневекового замка и вспомнить музыку из известных советских фильмов. В начале программы гостей ждёт экскурсия, посвящённая истории Бранденбурга. Затем на сцену выйдут артисты Калининградского музыкального театра и театра «Слово» — они исполнят песни, знакомые нескольким поколениям зрителей. После концерта гостей ждёт фуршет, а также стилизованный советский буфет с традиционными угощениями. Экскурсия начнётся в 19:00, сам концерт — в 20:00.

Мюзикл «Бранденбургская ярмарка» 26 июля, 1 и 15 августа, 19:00 На руинах замка вновь покажут иммерсивный мюзикл «Бранденбургская ярмарка». В центре сюжета — история любви рыцаря и прусской девушки, которые пытаются сохранить свои чувства вопреки обстоятельствам. Постановка сопровождается живым исполнением фолк-рок-композиций. Действие разворачивается сразу в нескольких локациях замка: зрителям предлагают перемещаться по территории вместе с героями. Роли исполняют артисты Калининградского музыкального театра и театра «Слово». Гостей ждут рыцарские поединки, выступления менестрелей, обучение средневековым танцам и фаер-шоу. Организаторы также обещают угощения и специальный сюрприз в финале. Перед каждым показом для желающих проведут обзорную экскурсию по замку. Она начинается в 19:00, а сам спектакль — в 20:00.

«Вечерний Бранденбург: легенды и музыка!» 6+ 19 и 30 июля, 9 и 29 августа, 19:30 У большого костра при свечах состоится концерт симфонического коллектива Media Melody Quartet. Скрипка, виолончель и флейта подарят новое звучание любимым саундтрекам из культовых фильмов, мультфильмов и игр — от «Гарри Поттера» и «Ведьмака» до «Шрека» и «Пиратов Карибского моря».