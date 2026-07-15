В Холмогорье пройдёт фестиваль русских сказок с театром, ремесленными мастер-классами и дополненной реальностью

25 июля в деревне Холмогорье (посёлок Романово) состоится межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства». Праздник познакомит гостей с героями народных преданий, старинными обычаями и ремёслами. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Гостей ждёт встреча с героями сказок, театральные постановки и выступления актёров на пяти сценических площадках. Помимо спектаклей, в программе творческие мастер-классы, где можно будет освоить старинные ремёсла и создать сувениры своими руками, а также занятия по сказкотерапии, направленные на развитие воображения и укрепление семейных связей.

Особенностью фестиваля станет маршрут с технологиями дополненной реальности: благодаря AR-элементам Холмогорье станет частью интерактивного сказочного пространства, где привычная прогулка превратится в увлекательное путешествие.

Ещё одним итогом события будет сборник сказок, созданных самими участниками фестиваля. В него войдут истории гостей, вдохновлённые русской культурой, традициями и атмосферой праздника.

Фестиваль рассчитан на семейную аудиторию. Для детей до четырёх лет вход бесплатный.

Начало программы — в 11:00. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».