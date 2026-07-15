Окна станут дверями: исторический пансионат «Лесной замок» в Светлогорске опутает сеть стеклянных переходов

В Светлогорске бывший пансионат «Лесной замок» на Октябрьской планируют превратить в спа-комплекс. Проект уже рассмотрела государственная историко-культурная экспертиза. Документ опубликован на сайте региональной Службы охраны объектов культурного наследия.
«Лесной замок»
Дом №9 на Октябрьской улице расположен напротив Лиственничного парка. Здание было построено около 1904 года: оно фигурирует на карте-схеме тех лет, где отмечено 215 пансионатов, вилл и гостевых домов. Владельцами особняка были братья Павловски.
После войны здание отошло профсоюзному санаторию «Светлогорск», который располагался здесь до 2015 года, а потом перешло в частные руки. Нынешний владелец здания — ООО «Грюнвальд-Спа».
Бывший пансионат представляет собой четырёхэтажный дом с аттиком. Главный фасад полностью состоит из остеклённых фахверковых веранд. Изначально крышу венчал шпиль, но в советский период его заменили на пятиконечную звезду — она сохранилась до сих.
Сравнение дома с архивными изображениями показало: здание сохранилось хорошо, утраты не превышают 30%. Из заметных элементов потеряна только мачта на крыше — предположительно, она нужна была для радиосвязи.
Спа-комплекс
Согласно документам, в доме планируют открыть гостиницу, которая войдёт в состав курортно-оздоровительного комплекса. В историческом здании разместят 22 номера для постояльцев.
Рядом построят два новых четырёхэтажных здания. Их соединят с виллой специальными переходами на уровне каждого этажа. Для этого используют уже существующие оконные проёмы: их превратят в двери, стилизованные под исторические.
Чтобы переходы не портили облик здания, их спрячут под особую стеклянную конструкцию. Она будет накрывать переходы сверху и с боков, защищая их от дождя и ветра, и поможет сохранить красоту фасада.
Эксперты пришли к выводу, что «предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия».
Согласно документам, гостиница будет работать круглосуточно. Общая численность персонала — семь человек.
На улице Октябрьской в Светлогорске находятся два старинных «замка»: «Горный» (дом №5) и «Лесной» (№9). Сейчас они входят в один инвестпроект. Планируется, что «Лесной замок» станет гостиницей, а в «Горном» разместятся бар, ресторан и другие объекты инфраструктуры. Первая вилла частично уже готова, ремонт второй планируют завершить к концу 2026 года.
Реставрацию бывшего пансионата в центре Светлогорска закончили прошлым летом. Тогда же на нём появилась архитектурная подсветка.