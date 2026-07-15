Окна станут дверями: исторический пансионат «Лесной замок» в Светлогорске опутает сеть стеклянных переходов

В Светлогорске бывший пансионат «Лесной замок» на Октябрьской планируют превратить в спа-комплекс. Проект уже рассмотрела государственная историко-культурная экспертиза. Документ опубликован на сайте региональной Службы охраны объектов культурного наследия.

«Лесной замок»

Дом №9 на Октябрьской улице расположен напротив Лиственничного парка. Здание было построено около 1904 года: оно фигурирует на карте-схеме тех лет, где отмечено 215 пансионатов, вилл и гостевых домов. Владельцами особняка были братья Павловски.

После войны здание отошло профсоюзному санаторию «Светлогорск», который располагался здесь до 2015 года, а потом перешло в частные руки. Нынешний владелец здания — ООО «Грюнвальд-Спа».

Бывший пансионат представляет собой четырёхэтажный дом с аттиком. Главный фасад полностью состоит из остеклённых фахверковых веранд. Изначально крышу венчал шпиль, но в советский период его заменили на пятиконечную звезду — она сохранилась до сих.

Сравнение дома с архивными изображениями показало: здание сохранилось хорошо, утраты не превышают 30%. Из заметных элементов потеряна только мачта на крыше — предположительно, она нужна была для радиосвязи.