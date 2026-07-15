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Свыше 70 волонтёрских организаций: в субботу в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества

14:20
Благотворительность Анонсы
Свыше 70 волонтёрских организаций: в субботу в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшую субботу, 18 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе». В нём примут участие более 70 организаций разного профиля. Подробности — в материале «Клопс».

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 16:00 на территории Дворца спорта «Янтарный». Его главная задача — привлечь внимание к волонтёрским организациям, которые работают в регионе. 

В программе: выставки, молодёжные площадки, досуговая и киберзоны, мастер-классы, лектории, розыгрыши, консультации по написанию добровольческих проектов и церемонии награждения.

Среди участников — организации разных профилей:

  1. проект «Безопасность и спасение», 
  2. «Движение первых»,
  3. поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»,
  4. всероссийский студенческий корпус спасателей,
  5. станция переливания крови, 
  6. Российский Красный Крест,
  7. студенческие объединения,
  8. благотворительный центр «Верю в чудо», 
  9. волонтёрский корпус «Добрые сердца»,
  10. проект «Фитнес-Битва».

В прошлом году фестиваль собрал более 80 волонтёрских организаций и свыше пяти тысяч участников. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Фестиваль организован Калининградским областным центром развития добровольчества при поддержке регионального министерства молодёжной политики. 

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