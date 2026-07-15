Свыше 70 волонтёрских организаций: в субботу в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества

В ближайшую субботу, 18 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе». В нём примут участие более 70 организаций разного профиля. Подробности — в материале «Клопс».
Фестиваль будет проходить с 11:00 до 16:00 на территории Дворца спорта «Янтарный». Его главная задача — привлечь внимание к волонтёрским организациям, которые работают в регионе.
В программе: выставки, молодёжные площадки, досуговая и киберзоны, мастер-классы, лектории, розыгрыши, консультации по написанию добровольческих проектов и церемонии награждения.
Среди участников — организации разных профилей:
- проект «Безопасность и спасение»,
- «Движение первых»,
- поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»,
- всероссийский студенческий корпус спасателей,
- станция переливания крови,
- Российский Красный Крест,
- студенческие объединения,
- благотворительный центр «Верю в чудо»,
- волонтёрский корпус «Добрые сердца»,
- проект «Фитнес-Битва».
В прошлом году фестиваль собрал более 80 волонтёрских организаций и свыше пяти тысяч участников. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте.
Фестиваль организован Калининградским областным центром развития добровольчества при поддержке регионального министерства молодёжной политики.