Свыше 70 волонтёрских организаций: в субботу в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества

В ближайшую субботу, 18 июля, в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе». В нём примут участие более 70 организаций разного профиля. Подробности — в материале «Клопс».

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 16:00 на территории Дворца спорта «Янтарный». Его главная задача — привлечь внимание к волонтёрским организациям, которые работают в регионе.

В программе: выставки, молодёжные площадки, досуговая и киберзоны, мастер-классы, лектории, розыгрыши, консультации по написанию добровольческих проектов и церемонии награждения.

Среди участников — организации разных профилей:

проект «Безопасность и спасение», «Движение первых», поисково-спасательный отряд «ЗАПАД», всероссийский студенческий корпус спасателей, станция переливания крови, Российский Красный Крест, студенческие объединения, благотворительный центр «Верю в чудо», волонтёрский корпус «Добрые сердца», проект «Фитнес-Битва».

В прошлом году фестиваль собрал более 80 волонтёрских организаций и свыше пяти тысяч участников. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Фестиваль организован Калининградским областным центром развития добровольчества при поддержке регионального министерства молодёжной политики.