Футбол, уха и Анна Семенович: в субботу Мамоново отметит День города (программа)

В субботу, 18 июля, День города отметит Мамоново. В программе — футбол, уха и концерт Анны Семенович. «Клопс» публикует афишу праздника.

В этом году День города в Мамоново будут отмечать сразу на трёх площадках: городском стадионе имени Н. И. Попова, перед Домом культуры и в центральном парке. Вести праздник будет Андрей Крапп.

Основная программа начнётся в 12:00 в центральном парке. Учреждения культуры организуют там серию выставок и мастер-классов. Дом культуры, например, подготовил четыре интерактивные площадки: «Рядом с добром», «Мы вместе», «Молодость», «Советский Союз» и «Серебряные волонтёры».

Дети смогут поиграть с аниматорами, покрасоваться в аквагриме, попрыгать на батутах и поездить на веломобилях. Музейная программа в парке также будет насыщенной. Запланированы выставки об истории города, в том числе в открытках, а также о местном зверосовхозе.

Спортивная часть стартует в 11:00 на стадионе — там состоится открытый турнир по мини-футболу.

Главная сцена развернётся на центральной площади. В 13:00 начнётся детский блок с выступлениями творческих коллективов. В 14:00 — торжественное открытие, а после — пролог «Пусть земля советская будет здесь навек».

На сцене:

16:00 — калининградский ансамбль народной песни «Облепиха», 16:45 — народный хор «Сударушка» и вокальная студия «Виктория». 17:45 — арт-группа «Шлягер», 18:45 — кавер-группа This Is Magic, 19:30 — Калининградский театр эстрады с диско-шоу «Вояж». 20:30 — световое шоу театра огня и света «Лайт Шторм». 20:40 — DJ Fleppy.

В 21:00 для зрителей выступит главная гостья — певица Анна Семенович.