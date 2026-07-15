«Без читателя нет автора»: 10 вопросов главе калининградского Союза молодых литераторов — о поэзии, успехе и нейросетях

Фото: архив «Клопс»

У молодых писателей, которые только пробуют себя, много страхов: непонимание, критика, безвестность и даже нейросети. «Клопс» задал 10 вопросов, которые волнуют начинающих авторов, руководительнице Союза молодых литераторов Калининградской области Екатерине Кожевниковой-Юдиной. 1. Один из главных страхов для начинающего автора — критика. Что делать, если хочется получить советы от профессионалов, но страшно? — Работать над этим страхом. Воспринимать критику как естественную часть литературного становления. Ведь все авторы всегда получали советы и критику. Важно видеть, что действительно на пользу, а что нужно пропустить мимо. Если критика обоснована и исходит от человека, который уже добился определённого уровня, лучше прислушаться и сказать «спасибо». Глаз часто замыливается, поэтому от того, что произведение «причешут», оно не перестанет быть вашим — оно станет лучше восприниматься читателями. 2. Ещё один частый страх — «моё творчество никому не нужно». Как автору понять, что его тексты имеют литературную ценность? — Для этого мы и собираемся на обсуждения. Личные тексты порой становятся общечеловеческими. В любом случае лучше пробовать, чем сидеть дома и писать в стол. Иногда достаточно немного сместить фокус — и произведение заиграет. 3. Для актёра или музыканта успех — это, как правило, уехать работать в столицу. Как выглядит успех для молодого литератора? — Сейчас это возможность напечататься в крупном издательстве («АСТ», «ЭКСМО» и т. д.). Но это ещё и знакомства, возможность получать как можно больше отзывов на свои труды. Когда ты пишешь для себя или твоё творчество знает только узкий круг людей, ты как автор не существуешь. Без читателя нет автора. Поэтому огромное счастье — когда есть возможность выступать на сцене, участвовать в форумах, разборах. Это стоит того, чтобы прийти к нам.

Фото: архив «Клопс»

4. В Калининградской области несколько писательских объединений. Что выделяет Совет молодых литераторов? — Совет молодых литераторов находится в тесном взаимодействии с региональным отделением Союза писателей России. Это именно профессиональное сообщество. Если вы чувствуете, что талант перерастает статус хобби, хочется встать на крыло, но вы понятия не имеете, с чего начать, — вам точно в СМЛ. Сейчас у нас маленькое братство — 10 человек. Самый известный автор — Виталий Савров. Я за сильную команду, за перспективных авторов, для которых писательство становится образом жизни, а не просто увлечением. Я сама такая, поэтому чувствую, когда у человека это серьёзно. Как вступить? Банально, но, так как мы живем в век соцсетей, нужно найти меня в «ВКонтакте» и написать о своём желании в личные сообщения. Либо, ещё лучше, вступить в группу «Совет молодых литераторов Калининградской области» и написать сообщение там. Обычно мне требуется очная встреча и, конечно же, тексты кандидата на вступление. 5. Какие плюсы дает вступление в Совет и есть ли обязательства у участников? — Плюсы определённо есть. В Калининградском Доме писателя (на Карла Маркса, 18) находится сердце регионального отделения Союза писателей России, и там же члены СМЛ имеют возможность презентовать свои вышедшие книги, пообщаться с мэтрами калининградской литературы, поучаствовать в разборах произведений. С 2027 года начнёт функционировать школа литературного мастерства — члены СМЛ смогут проходить эти курсы бесплатно. Обязательства состоят в активном участии в жизни как СМЛ, так и регионального отделения Союза писателей. Необходимо быть не только хорошим писателем, но и немного организатором литературного процесса. В общем, иметь активную жизненную позицию и желание уделять время этой части жизни. Для нас также необходимым условием является следование этическим и моральным нормам. Я понимаю, что слово — это не просто инструмент, это магическое заклинание, которое влияет на умы людей. Литература имеет не только развлекательную, но и воспитательную функцию, и об этом всегда нужно помнить.

Фото: архив «Клопс»

6. Может ли Совет помочь в издании книги? — Эта опция доступна нашим членам. Для этого нужно работать над текстами и учиться здраво принимать критику. А связи с издательствами у нас есть: помочь разослать готовые тексты — не так трудно. Кстати, у нас есть и знакомые иллюстраторы, поэтому члены СМЛ получают доступ к «пакету» опций для начинающего автора. 7. В Совет могут выступить только писатели? Например, если к вам придёт редактор или корректор, они смогут почерпнуть для себя что-то полезное? — Конечно! Мы бы с удовольствием сотрудничали и с критиками, и с литературоведами. Я сама магистр зарубежной филологии, но из-за высокой занятости не нахожу возможности писать статьи. А вот если бы у нас были люди для написания рецензий и статей, для корректировки рукописей, то, я думаю, мы могли бы создать коллаборацию, которая стала бы ещё интереснее и полезнее для всех её членов. 8. Что, на ваш взгляд, отличает калининградских писателей от, например, петербургских или псковских? — Местные авторы очень ранимы (вернёмся к критике) и горды. Это хорошо, но не для творческого роста. Ещё в Калининграде авторы в основном не умеют читать свои тексты. Кстати, для того чтобы научиться этому, у нас в Доме писателя работает театр-школа «217» и калининградский режиссёр и руководитель школы Владислав Буслаев будет проводить для членов СМЛ занятия по сценической речи. А это очень пригождается для последующих публичных выступлений. 9. Нейросети уже пишут тексты, которые сложно отличить от обычных. Изменят ли они литературу в обозримом будущем? — Хороший вопрос, но сразу видно, что акцент сделан на прозе. Нейросети не умеют писать стихи — в классическом понимании. Поэтому поэта машина не заменит. Да и хорошую прозу может написать только человек.

Фото: архив «Клопс»

10. Чего вам, как главе Совета, хотелось бы добиться в ближайшие, например, 10 лет? — Сейчас мы второй раз провели книжную ярмарку нового формата «Книжный остров» — она уже станет ежегодной. Хотелось бы видеть среди участников большое количество молодых авторов, вышедших из СМЛ. Также в планах организовать ежегодные форумы для молодых писателей со всей России на базе калининградского отделения Союза писателей. Для меня было бы отдельным достижением, если бы поэтические перформансы проходили в Калининграде с определённой частотой и были бы как следует освещены в местных СМИ. Жду талантливых авторов, готовых стать частью нашего профессионального сообщества.