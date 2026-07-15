В Калининграде на площади Победы пройдёт фестиваль национального единства

На площади Победы в Калининграде пройдёт фестиваль национального единства. Он состоится во вторник, 28 июля, и будет приурочен ко Дню Крещения Руси. Подробности о программе сообщают организаторы.

Праздник откроется в 10:00 Божественной Литургией в главном храме Калининграда. В 11:45 на площади прозвучит Гимн России. Ровно в полдень по всей Калининградской епархии зазвонят колокола.

После этого начнётся концертная программа: музыкальные и танцевальные номера, подготовленные национальными объединениями. Кроме того, гостей ждут народные игры, угощения и ремёсла.

Фестиваль «Симфония народов»0+ — совместный проект Калининградской епархии РПЦ и регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Событие приурочено ко Дню Крещения Руси, поскольку именно с этой даты, по мысли организаторов, начинается общая история народов страны.

«Общая история народов нашей страны началась в 988 году, когда князь Владимир выбрал веру христианскую как инструмент примирения враждующих племён, вовсе не сломав их волю, а сохранив «душу народа». В нашей истории главной стала любовь: к ближнему, к семье, к своему дому, к земле. Это помощь друг другу, когда трудно, и сорадование — когда хорошо», — говорится в анонсе.