Евгений Князев, кинохиты и два гения барокко: три концерта недели в Калининградской филармонии

На этой неделе филармония приглашает слушателей на три прекрасных концерта: гостей ждут открытие международного фестиваля «Бахослужение» с участием народного артиста России Евгения Князева, ностальгический вечер, посвящённый любимым кинокартинам, и музыкальный диалог двух великих сочинителей. Рассказываем подробнее.

1. Открытие фестиваля «Бахослужение»: «Я, Господи, творение твоё»

16 июля, четверг, 19:00

Международный музыкальный фестиваль откроется литературно-музыкальной композицией с участием народного артиста России Евгений Князев. Известный актёр, сыгравший Вольфа Мессинга, Бориса Пастернака, Льва Троцкого и Иосифа Сталина, объединит на одной сцене художественное слово и музыку.

В основе программы — диалог трёх великих авторов: Баха, Уильяма Шекспира и Джона Донна. Гости услышат произведения, ставшие вершинами мировой классики, среди которых легендарная «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии и фрагменты из цикла «Хорошо темперированный клавир».

Музыкальную часть представят солистки Калининградской филармонии Мария Гаврилюк (орган), Анна Юсупова (клавесин) и Анна Ушакова (фортепиано).

Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» пройдёт в зале филармонии с 16 по 28 июля. Мероприятие организовано Калининградской областной филармонией имени Е.Ф. Светланова при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.