Фестиваль органистов, редкие дуэты и музыка больших мастеров: что послушать в Кафедральном соборе во второй половине июля

Во второй половине июля Кафедральный собор принимает XI Международные органные ассамблеи — фестиваль молодых исполнителей и признанных мастеров органной музыки. Кроме того, слушателей ждут концерты с оркестром, хором и необычные музыкальные дуэты. Рассказываем подробнее. 1. «Утренняя звезда»: открытие XI Международных органных ассамблей 14 июля, 19:00 На острове Канта стартует выездная академия для молодых органистов. Откроет XI Международные органные ассамблеи сольный концерт главного органиста парижского собора Нотр-Дам-де-Виктуар Давида Кассана — музыканта, который впервые выступит в стенах собора. В программе открытия прозвучат произведения Шарля-Мари Видора, Ференца Листа, Андре Далье, Мориса Дюрюфле, Тьерри Эскеша и самого Давида Кассана.

Фото предоставлено организаторами

2. Концерт участников XI Международных органных ассамблей 18 июля, 18:00 За неделю Летней академии молодые органисты работают с ведущими мастерами органной школы. Ежедневно музыканты проводят за занятиями от двух до семи часов, а вечерами и ночью продолжают репетиции, готовясь к итоговому выступлению. В этом году участниками ассамблей стали 16 органистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Королёва, Новоржева, Перми, Усть-Илимска, Челябинска, Нижнего Тагила и Казани. За время академии они погружаются в разные традиции органной музыки: изучают произведения Баха и немецких романтиков, а также французскую музыку от эпохи барокко до начала XX века. На итоговом концерте музыканты представят программы, над которыми работали вместе с преподавателями.

Фото предоставлено организаторами

3. «Восхвалим мы Творца»: закрытие XI Международных органных ассамблей 19 июля, 18:00 Финальным аккордом Летней академии станет выступление Даниэля Зарецкого. В программе прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Ференца Листа — двух великих композиторов, чьё творчество занимает особое место в истории органной музыки. Завершить неделю занятий и встреч с мастерами слушатели смогут вместе с музыкантом, который на протяжении всей академии работал с участниками над тонкостями исполнения.

Фото предоставлено организаторами

4. Маримба и компания 23 июля, 20:00 Балафон появился в Африке, маримба — в Мексике, вибрафон — в Америке. У этих необычных инструментов разная история, но их объединяет способность превращать ритм и мелодию в настоящее музыкальное шоу. Братья-близнецы Юрий и Александр Компанейцы вместе с камерным оркестром Михаила Кирхгоффа покажут, насколько выразительными могут быть «музыкальные игрушки взрослых, не забывших звук волшебства». В программе прозвучат сочинения Эмманюэля Сежурне, Дзё Хисаиси, Антониу Гомеса и Ивана Тревино — музыка, в которой соединяются виртуозность, энергия и ощущение настоящего чуда.

Фото предоставлено организаторами

5. Музыкальное созвездие 25 июля, 18:00 Туба — один из самых молодых инструментов симфонического оркестра: впервые она прозвучала в 1843 году на премьере оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в Дрездене. Но со временем этот массивный духовой инструмент вышел за пределы оркестровой партитуры и стал самостоятельным участником больших музыкальных программ. В дуэте с органом туба раскроет новые грани своего звучания. Фёдор Шагов и титулярный органист Евгений Авраменко исполнят произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Генри Перселла, Генриха Бибера, Петра Чайковского, Йозефа Райнбергера, Сергея Рахманинова и Витторио Монти.

Фото предоставлено организаторами

6. «Камертон»: концерт студентов творческой школы 28 июля, 15:30 Творческая школа «Камертон» в шестой раз соберёт в Калининграде молодых музыкантов для интенсивного обучения с ведущими представителями профессиональной сцены. Среди преподавателей — профессора Московской консерватории, солисты оркестра Большого театра и титулярный органист Евгений Авраменко. За время школы участники проходят мастер-классы, репетиции и ежедневно выходят на сцену с концертами. В итоговом выступлении вместе с учениками примут участие гобоист Филипп Нодель и Евгений Авраменко, а слушатели смогут услышать, как рождается новое поколение исполнителей.

Фото предоставлено организаторами

7. Симфоническая пятница 31 июля, 19:00 Вечер симфонической музыки объединит большой состав исполнителей: к Калининградскому симфоническому оркестру присоединятся Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства и вокальный ансамбль «Мелодика». За дирижёрским пультом — Михаил Кирхгофф. В программе — масштабные произведения для оркестра, хора и солистов: кантата Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин», торжественная увертюра Петра Чайковского «1812 год» и кантата Владимира Угличина «Тайный путь». Партию солистов исполнят Анаит Мкртчян (сопрано), Артём Попов (тенор) и Олег Усенко-Золотос (бас).

Фото предоставлено организаторами