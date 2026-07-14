Поучаствовать может каждый: как калининградцы облагораживают кладбище первых переселенцев на Камской

На кладбище первых переселенцев в Калининграде в этом году прошло уже четыре субботника. Волонтёры убирают сорняки, поднимают памятники и, главное, помогают восстанавливать данные об усопших. О достижениях и планах «Клопс» рассказала руководительница общественной организации «ЮЛА» Виктория Осипенко.
(Не)забытое кладбище
Кладбище на пересечении улиц Камской и Матросова — одно из ранних послевоенных захоронений в городе. Здесь покоятся советские солдаты, которые принимали участие в штурме города, а также первые переселенцы. Увы, кладбище находится не в лучшем состоянии: его закрыли ещё в 1970-х годах, и к 1990-м оно пришло в запустение.
Сейчас территорию приводят в порядок волонтёры сообщества «(Не)забытое кладбище». Общественники разработали даже проект «Спасение из забвения», получивший поддержку Фонда президентских грантов.
На субботниках волонтёры не только убирают мусор и сухие ветки. Они также покрывают обелиски защитной грунтовкой, чтобы им меньше вредила ржавчина, и стараются поднять упавшие каменные памятники.
Параллельно активисты собирают информацию о захороненных: ищут данные в сети и записывают рассказы родных. После этого делают таблички с QR-кодами, которые ведут на сайт организации — там можно больше узнать о людях, нашедших на этом кладбище свой последний приют.
«Иногда родственники не могут найти могилу, потому что вандалы украли медные таблички. Нам рассказывают, мы делаем таблички и прикрепляем на бетонных блоках», — рассказала Виктория Осипенко.
В субботниках принимают участие люди самого разного возраста: от «серебряных» волонтёрв до студентов. Для молодёжи, считают организаторы, это особенно важно: ребята могут почтить память конкретных людей, которые помогали строить Калининградскую область.
«Там же герои войны похоронены, орденоносцы, много участников штурма Кёнигсберга, — перечисляет Осипенко. — И это только те, про которых знаем. А скольких мы ещё не смогли идентифицировать?»
Волонтёры отмечают: когда начались субботники, активизировались и семьи усопших. «Они стали облагораживать могилы, заказывать памятники. То есть идёт такой эффект распространения: не только мы там работаем, но и люди сами приезжают, новые обелиски устанавливают», — поделилась Осипенко.
Цветы и карта кладбища
Большие планы волонтёров не ограничиваются уборкой и табличками. Часть территории кладбища, которую раньше незаконно использовало предприятие, сейчас облагораживают. С помощью администрации туда завезли две машины земли, посеяли траву и посадили сирень.
Активисты уже разработали дизайн будущего цветника. «Не хочется называть это сквером: там не будет никаких лавочек. Но будут красиво посажены деревья и цветы», — пояснила Осипенко.
В планах также — создать цифровой план захоронений. Книги учёта были утрачены ещё в 1970-х годах, а теперь и родственники тех, кто тут покоится, постепенно отходят в мир иной.
«В основном это дети войны, они уже старенькие совсем. А внуки потом потеряются, не смогут найти захоронения, — объяснила Осипенко. — Поэтому мы мечтаем сделать цифровой план этого кладбища, и внести туда хотя бы те могилы, которые ещё можно найти».
Как принять участие
Помочь волонтёрам может любой желающий. В среднем, по подсчётам активистов, в акциях принимают участие от 70 до 120 человек. Ближайший субботник запланирован на 25 июля — после урагана на территории осталось много веток, и помощь потребуется.
«Администрация срезает самые опасные деревья, а мелкоту надо убирать. Там большая территория, поэтому нужна помощь», — объяснила Осипенко.
Регистрироваться на субботник заранее не нужно, достаточно следить за объявлениями в группе «(Не)забытое кладбище» во «ВКонтакте».
В прошлом году на бетонной стене кладбища на Камской появились портреты первых переселенцев.