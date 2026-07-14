Поучаствовать может каждый: как калининградцы облагораживают кладбище первых переселенцев на Камской

На кладбище первых переселенцев в Калининграде в этом году прошло уже четыре субботника. Волонтёры убирают сорняки, поднимают памятники и, главное, помогают восстанавливать данные об усопших. О достижениях и планах «Клопс» рассказала руководительница общественной организации «ЮЛА» Виктория Осипенко.

(Не)забытое кладбище

Кладбище на пересечении улиц Камской и Матросова — одно из ранних послевоенных захоронений в городе. Здесь покоятся советские солдаты, которые принимали участие в штурме города, а также первые переселенцы. Увы, кладбище находится не в лучшем состоянии: его закрыли ещё в 1970-х годах, и к 1990-м оно пришло в запустение.

Сейчас территорию приводят в порядок волонтёры сообщества «(Не)забытое кладбище». Общественники разработали даже проект «Спасение из забвения», получивший поддержку Фонда президентских грантов.

На субботниках волонтёры не только убирают мусор и сухие ветки. Они также покрывают обелиски защитной грунтовкой, чтобы им меньше вредила ржавчина, и стараются поднять упавшие каменные памятники.

Параллельно активисты собирают информацию о захороненных: ищут данные в сети и записывают рассказы родных. После этого делают таблички с QR-кодами, которые ведут на сайт организации — там можно больше узнать о людях, нашедших на этом кладбище свой последний приют.

«Иногда родственники не могут найти могилу, потому что вандалы украли медные таблички. Нам рассказывают, мы делаем таблички и прикрепляем на бетонных блоках», — рассказала Виктория Осипенко.

В субботниках принимают участие люди самого разного возраста: от «серебряных» волонтёрв до студентов. Для молодёжи, считают организаторы, это особенно важно: ребята могут почтить память конкретных людей, которые помогали строить Калининградскую область.

«Там же герои войны похоронены, орденоносцы, много участников штурма Кёнигсберга, — перечисляет Осипенко. — И это только те, про которых знаем. А скольких мы ещё не смогли идентифицировать?»