Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона» (фото)

В Калининграде у башни «Дона» раскрывают стрелковый ход, засыпанный полвека назад. Работы стартовали в понедельник, 13 июля. В чём задумка, «Клопс» рассказали в пресс-службе Музея янтаря.

Сейчас рабочие расчищают стрелковый ход, который тянется вдоль оборонительной стены, примыкающей к башне «Дона». Начать подрядчик решил со стены, идущей от башни к Росгартенским воротам.

Исторически этот коридор не был покрыт грунтом. В музее предполагают, что землю насыпали в 1960–1970-х годах: тогда ремонтировали Росгартенские ворота, чтобы приспособить их под ресторан.

Нынешняя расчистка решает сразу две задачи. Первая — историческая: башне и укреплениям возвращают первоначальный облик. Вторая — практическая: извлечение грунта должно помочь сохранности здания.

«Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, с внешней стороны намокали стены кордегардии и порохового склада, оборонительная стена», — пояснил директор Музея янтаря Константин Петунин.