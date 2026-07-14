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Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона» (фото)

13:48
Музеи История края
Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона» (фото) - Новости Калининграда | Фото: Музей янтаря
Фото: Музей янтаря

В Калининграде у башни «Дона» раскрывают стрелковый ход, засыпанный полвека назад. Работы стартовали в понедельник, 13 июля. В чём задумка, «Клопс» рассказали в пресс-службе Музея янтаря.

Сейчас рабочие расчищают стрелковый ход, который тянется вдоль оборонительной стены, примыкающей к башне «Дона». Начать подрядчик решил со стены, идущей от башни к Росгартенским воротам. 

Исторически этот коридор не был покрыт грунтом. В музее предполагают, что землю насыпали в 1960–1970-х годах: тогда ремонтировали Росгартенские ворота, чтобы приспособить их под ресторан.

Нынешняя расчистка решает сразу две задачи. Первая — историческая: башне и укреплениям возвращают первоначальный облик. Вторая — практическая: извлечение грунта должно помочь сохранности здания.

«Во время обильных дождей грунт пропитывался влагой, с внешней стороны намокали стены кордегардии и порохового склада, оборонительная стена», — пояснил директор Музея янтаря Константин Петунин.

Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона» (фото) - Новости Калининграда | Фото: Музей янтаря
Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона» (фото) - Новости Калининграда | Фото: Музей янтаря
Фото: Музей янтаря

В пресс-службе музея уточнили: стена от воды, конечно, не рухнет — она достаточно толстая — но намокание угрожает кирпичам на внешней части и повышает общую влажность.

Официальная дата окончания работ — 15 сентября, однако подрядчик обещает управиться раньше. Освободившееся пространство музей планирует использовать, но окончательное решение примут после того, как увидят результат расчистки. Сотрудники также не исключают, что в процессе раскопок могут найтись некие исторические артефакты.

Работы по извлечению грунта — часть большого проекта по реставрации башни, которая продолжается уже несколько лет. Финансирование выделено в рамках субсидии министерства по культуре и туризму Калининградской области.

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