Сломанная «Волга», военторг и крещение: как прошли первые калининградские гастроли Филиппа Киркорова

Фото из личного архива Ольги Новожиловой

В декабре 1989 года Филипп Киркоров впервые приехал в Калининград — ещё не как звезда российской эстрады, а как молодой артист, имя которого знали далеко не все. В этой поездке певец познакомился со своей будущей крёстной. Воспоминаниями о той зиме Ольга Новожилова поделилась с «Клопс». В Калининграде молодого певца ждал обычный гастрольный график: четыре концерта плюс небольшая экскурсия по городу. С ней-то и возникла проблема: сломалась служебная «Волга» и организаторам стало не на чем прокатить артиста. Сотрудница калининградской филармонии, которой было поручено встречать Киркорова, стала обзванивать знакомых. Но все оказались заняты. А Ольга Новожилова в этот момент встречала мужа, только что вернувшегося из рейса. Семья накрыла праздничный стол, собрались сыновья, и тут раздался телефонный звонок. «Она прямо меня умоляла, — вспоминает Ольга. — И муж говорит: ну, выручай, раз такое дело». Ольга в те годы занималась перегоном авто, поэтому за руль своих «Жигулей» села сама. Узнав, кто будет его водителем, Киркоров поначалу удивился, но отказываться не стал. О творчестве артиста Ольга в тот момент ничего не знала. «Я понятия не имела, кто такой Киркоров! Но с первой минуты заметила: знакомство у нас возникло с сильной обоюдной симпатией. Казалось, я сто лет знаю этого человека, чувствую и понимаю его даже в мелочах», — рассказывала она журналистам. Калининградка устроила гостю небольшую экскурсию по городу. Они осмотрели основные достопримечательности — например, побывали на Пятом форте.

Фото: архив «Клопс»

Ольга Новожилова вспоминает: Филипп уже тогда любил шопинг. Больших ТЦ в Калининграде ещё не было, но кое-что интересное нашлось: например, военторг в Колосовке. «Я тогда ещё купила сервиз, — вспоминает Ольга. — А у него было хобби: он собирал старые телефоны. Мы их тоже искали». В тот раз Филипп Киркоров пробыл в Калининграде половину недели: каждый вечер выступал. А днём — катался по городу с новой подругой. И сам певец, и его тогдашняя девушка своего гида поневоле просто очаровали. В те дни Ольга отмечала 40-летний юбилей. На торжество в «Бригантину» приехал и Киркоров — прямо с концерта. Он преподнёс подруге огромный букет цветов и с трудом добытые в одном из местных магазинов чешские стаканы. А после праздника Филипп приехал к ней домой, и они продолжили разговаривать уже в семейной обстановке.

Ресторан «Бригантина» находился во Дворце культуры моряков — сейчас это здание музея. Фото: архив «Клопс»

Может быть, Ольга с Филиппом так и остались бы просто друзьями, если бы не его любовь к украшениям. Певец заметил у женщины красивый крестик — и решил, что хочет такой же. Ольга нашла ювелира, который согласился за день переплавить одно из колец артиста. После этого Киркоров предложил освятить крест в церкви. Но возникла проблема: в храме был выходной. По удачному совпадению, брат Ольги Виктор, был знаком с местным священником, и тот согласился их принять. «Филипп хотел уже надевать крестик и тут спрашивает меня: А мне вообще можно? Я же не крещёный! — вспоминает Ольга. — Я говорю: что ж ты меня-то спрашиваешь, спроси батюшку». Отец Меркурий ответил, что лучше бы покреститься — и Киркоров тут же принял решение. И конечно, его крёстной матерью стала Ольга Новожилова. Сохранился даже исторический кадр: у священника с собой был фотоаппарат. Так что Ольга запечатлела новоиспечённого крестника на фоне храма. Теперь жалеет, что не попросила «щёлкнуть» и себя — осталась бы хорошая память.

Фото из личного архива Ольги Новожиловой

После этого певец улетел, но про новую подругу не забыл. Постепенно Ольга стала частью его семьи. «У него мама была очень хорошая, очень хорошо ко мне относилась. И Бедрос (отец Филиппа — ред.) тоже», — делится калининградка. Они до сих пор поддерживают связь: созваниваются, поздравляют с праздниками и видятся на выступлениях. В нулевые Ольга ездила с артистом на гастроли в Германию, Литву и Латвию, а этой весной побывала на концертах в Санкт-Петербурге. Благодаря крестнику Ольга лично узнала многих артистов: Дмитрия Маликова, Александра Градского, Льва Лещенко, Мстислава Добрынина и других. В июле, призналась она, Филипп обещал познакомить её со своим другом Сергеем Лазаревым. «Филипп очень добрый, — уверяет она. — Он меня в санатории отправляет постоянно, помогает мне. И не только мне: я знаю людей, которым он помогал, операции оплачивал. А то, что иногда говорят про характер... мы все не идеальные, у каждого бывают заскоки». К поклонникам крестника у Ольги тоже особое отношение. Она вспоминает, что некоторые девушки буквально преследовали Филиппа, когда он приезжал на гастроли. «Я знаю одну девушку, она была просто сумасшедшая фанатка: ездила везде за ним, просто с ума сходила, — рассказывала Ольга. — Она нашла даже, где я работаю, пришла туда, мы с ней познакомились. Потом я её лет пять не видела. А теперь она узнала, что Филипп приезжает, и позвонила мне. Она уже серьёзная стала: муж, ребёнок... Но сказала, что всё равно очень любит Филиппа и уже купила билет». Ольга признаётся: она привыкла, что крестника сопровождают толпы фанатов, и порой он даже не может уехать домой после концерта. Но что действительно неприятно — это ложь. Раньше Ольга даже защищала Филиппа перед журналистами, которые писали про него неправду. И до сих пор она иногда расстраивается из-за хейта в соцсетях. «Я удивляюсь людям, когда пишут гадости. Этого нельзя делать! Мне тоже многие не нравятся, но я в жизни не напишу и не скажу про кого-то плохо. У каждого есть свой зритель», — считает Ольга. Новожилова подчёркивает: несмотря на случайное знакомство, Филипп Киркоров для неё — часть семьи. Пусть дружбе, начавшейся со сломанной «Волги», уже почти сорок лет — Ольга надеется, что впереди у них ещё много хороших моментов.

Филипп Киркоров приедет с концертом6+ в Калининград 31 июля. В последний раз в регионе артист выступал 10 лет назад. Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».