Рок под звёздами и огненное шоу: в поселении Кауп устроят трибьют-концерт Linkin Park

В поселении Кауп под Зеленоградском в пятницу, 24 июля, прозвучат легендарные хиты Linkin Park. В рамках проекта «Ночной Кауп» посетителей приглашают на трибьют-концерт, посвящённый культовой американской группе. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Фанатов ждёт вечер, наполненный мощной энергетикой живого рока: композиции Linkin Park исполнят музыканты из Yalta Band. Гости смогут услышать любимые треки в новом сценическом звучании и вновь пережить эмоции, которые поклонникам подарил один из самых влиятельных коллективов 2000-х. Атмосферу дополнят масштабные декорации, спецэффекты и зрелищное фаер-шоу.

Начало в 21:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».