«Будет много рока»: Александр Пушной и группа «ОТП Студио» выступят в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в четверг, 3 сентября, Александр Пушной выступит вместе группой «ОТП Студио». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Эксперименты — неотъемлемая часть творческого почерка Александра Пушного, а сцена давно стала его привычной лабораторией. На этот раз вместо формул — гитарные риффы, вместо опытов — живой звук и энергия, которая не оставит зал равнодушным.

«Будет громко. Будет живой звук. Будет много рока!» — обещают организаторы.

Вместе с «ОТП Студио» артист покажет всё многообразие своих музыкальных превращений: зрители услышат рок-хиты, неожиданные каверы на знакомые композиции в тяжёлых аранжировках и авторские песни, в которых встречаются ирония, драйв и настоящее музыкальное хулиганство. «Ясный мой свет» превратится в хард-рок-боевик, а «Ночь» зазвучит в духе AC/DC.

Фирменный голос Пушного — узнаваемый с первых секунд: энергичный, раскатистый и немного дерзкий. На сцене артист остаётся таким же — ярким, непредсказуемым и готовым удивлять.

Концерт станет не просто выступлением, а настоящим научно-музыкальным шоу, где интеллект встречается с рок-н-роллом, а эксперименты рождаются прямо на глазах у публики.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».