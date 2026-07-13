Посетителей калининградских МФЦ будут знакомить с произведениями искусства прямо в залах ожидания

В Калининградской области запустился проект «Культурное долголетие». Он предполагает, что в социально значимых учреждениях города появятся цифровые выставки картин. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе Музея изобразительных искусств.

Выставки в МФЦ

В понедельник, 13 июля, в двух калининградских МФЦ откроются художественные выставки. Экспозиции «Радости жизни» и «Широка страна моя родная» будут находиться в залах ожидания.

«Такие выставки — это не просто «картинки на экране». Они работают сразу в нескольких направлениях и действительно вносят вклад в качество жизни, помогают сделать искусство ближе и расширяют кругозор», — подчеркнули в музее.

«Широка страна моя родная» собрала работы художников разных эпох, посвящённые природе России: от средней полосы до Камчатки и берегов черноморья. Вторая экспозиция, «Радости жизни», посвящена эмоциям. Эпилогом к ней организаторы выбрали цитату Льва Толстого: «Дело жизни, назначение её — радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей... Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен».

Обе выставки — часть пилотного проекта Министерства культуры РФ «Культурное долголетие». С его помощью власти надеются приобщить старшее поколение к искусству. Помимо Калининградской области, выставки пока запустили только в одном регионе — в Мордовии.

Говоря о цели проекта, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила: «Мы очень радуемся, видя в наших учреждениях культуры людей старшего возраста. Важно, когда это не только многопоколенные семейные традиции, но и отдельные государственные и региональные программы, позволяющие вместе ходить в музеи, театры и библиотеки».

Она также подчеркнула, что близость к культуре положительно влияет на когнитивное здоровье и эмоциональное состояние пожилых людей.

Выставка в больнице

В музее подчеркнули: первая выставка в социально значимом учреждении открылась ещё 19 июня. Экспозицию «Жизнь как путешествие» можно увидеть в стеклянной галерее между корпусами Областной клинической больницы.