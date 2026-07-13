Посетителей замка Нойхаузен в Гурьевске начнут пускать в подвал самого древнего крыла

В гурьевском замке Нойхаузен завершается благоустройство подвала. В обновлённом помещении начнёт работу «Замковый травник». Об этом «Клопс» рассказала PR-менеджер проекта «Благоухающее Средневековье» Ника Царидзе.
Работы идут в самом древнем крыле замка. Лавка станет первым подвальным помещением, которое откроют для посетителей. Планируется, что она распахнёт двери уже в июле.
«Замковый травник» задуман как часть проекта «Благоухающее Средневековье». К нему же относится «Лавка парфюмера», которая работает в замке с прошлого года. Новое пространство будет делать ставку не на духи, а на натуральную косметику.
Новую локацию украсят в средневековом стиле: сушёные растения, свисающие с потолка, специальные приспособления для работы с травами и мебель из дубовых слэбов. Посетители также смогут ознакомиться с ботанической историей Земландского полуострова.
Весной старинный замок Нойхаузен в Гурьевске облюбовали ласточки. А бренд «1339perfumes», которому принадлежит «Благоухающее Средневековье», планирует открыть в Калининградской области плантацию, где будут выращивать компоненты для парфюмерии.