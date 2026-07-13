Посетителей замка Нойхаузен в Гурьевске начнут пускать в подвал самого древнего крыла

В гурьевском замке Нойхаузен завершается благоустройство подвала. В обновлённом помещении начнёт работу «Замковый травник». Об этом «Клопс» рассказала PR-менеджер проекта «Благоухающее Средневековье» Ника Царидзе.

Работы идут в самом древнем крыле замка. Лавка станет первым подвальным помещением, которое откроют для посетителей. Планируется, что она распахнёт двери уже в июле.

«Замковый травник» задуман как часть проекта «Благоухающее Средневековье». К нему же относится «Лавка парфюмера», которая работает в замке с прошлого года. Новое пространство будет делать ставку не на духи, а на натуральную косметику.

Новую локацию украсят в средневековом стиле: сушёные растения, свисающие с потолка, специальные приспособления для работы с травами и мебель из дубовых слэбов. Посетители также смогут ознакомиться с ботанической историей Земландского полуострова.