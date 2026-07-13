В августе на Куршской косе состоится традиционный День полётов

На Куршской косе пройдёт традиционный День полётов. В этом году праздник приурочили к юбилею региона, сообщают организаторы.

Фестиваль состоится 22 августа на променаде посёлка Лесной. Главная тема: «Балтийский ветер — 80 лет полётов». Участвовать могут все желающие, но с условием: змей должен быть сделан своими руками. Фабричные изделия к конкурсу не допускаются.

Каждый змей должен соответствовать заявленной теме и иметь название. При этом полёт рассматривается как часть единого образа: организаторы рекомендуют продумать детали одежды и вообще внешний вид запускающего так, чтобы всё соответствовало идее.

Предварительные номинации: