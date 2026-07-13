В августе на Куршской косе состоится традиционный День полётов

На Куршской косе пройдёт традиционный День полётов. В этом году праздник приурочили к юбилею региона, сообщают организаторы.
Фестиваль состоится 22 августа на променаде посёлка Лесной. Главная тема: «Балтийский ветер — 80 лет полётов». Участвовать могут все желающие, но с условием: змей должен быть сделан своими руками. Фабричные изделия к конкурсу не допускаются.
Каждый змей должен соответствовать заявленной теме и иметь название. При этом полёт рассматривается как часть единого образа: организаторы рекомендуют продумать детали одежды и вообще внешний вид запускающего так, чтобы всё соответствовало идее.
Предварительные номинации:
- «Властелин Балтийского неба» — за технику, стабильность и высоту полёта;
- «Юбилейный полёт» — за самое оригинальное раскрытие темы 80-летия в дизайне;
- «Высший пилотаж» — за самую сложную конструкцию;
- «Эко-крылья» — за змея, изготовленного из вторсырья;
- «Семейный экипаж» — за самое сплочённое командное выступление.
Итоги подведут прямо во время праздника, жюри даже оставляет за собой право добавлять специальные номинации по ходу конкурса. Все участники получат дипломы от национального парка, а призёров ждут познавательные сувениры и печатная продукция.
Сбор и регистрация участников начнутся в 11:30 на променаде. Заявки принимаются до 16 августа включительно по ссылке.