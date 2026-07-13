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Бесплатное мороженое, рыбалка и NILETTO: в субботу в Янтарном отметят тройной праздник (программа)

11:32
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Бесплатное мороженое, рыбалка и NILETTO: в субботу в Янтарном отметят тройной праздник (программа) - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные в Янтарном отпразднуют День города, 80-летие области и день рождения комбината. Запланированы выступления NILETTO и группы «Калинов мост». Полная программа — в материале «Клопс».

Основные события развернутся в субботу, 18 июля, с 11:00 до 23:00. Главные локации — смотровая площадка Приморского карьера, Центральный пляж и в Парк имени М. Беккера.

На карьере в 11:00 начнётся детская интерактивная программа, а в 11:30 торжественно откроют сам праздник. Сразу после, в 11:35, выступит Детский театр эстрады. В 12:35 наградят победителей конкурса «Я люблю янтарь!».

В 14:00 на сцене выступит группа «Диско Дяди». В 16:00 — концерт главного гостя, певца NILETTO.

На карьере: 

  1. гигантская «Янтарная рыбалка», 
  2. гонки на радиоджипах,
  3. сабсоквер «Балтика», 
  4. надувная полоса препятствий, 
  5. большой батут, 
  6. фотостойка с обработкой нейросетью, 
  7. чеканка праздничных монет к 80-летию области, 
  8. игра «Мемори», 
  9. гигантский надувной тетрис.
Бесплатное мороженое, рыбалка и NILETTO: в субботу в Янтарном отметят тройной праздник (программа) - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

С 11:00 до 16:00 в парке и на аллеях состоятся десятки мастер-классов: написание картин на холсте, сборка и декор бенто-тортов, марципановых конфет, клубники в шоколаде, леденцов и капкейков. Можно будет сделать янтарные украшения из смолы и натуральных камней, расписать кружева, шоперы и фигурки. 

С 12:00 в Парке имени М. Беккера — выставка работ воспитанников Детской школы искусств. С 15:00 на смотровой площадке — мастер-классы для всех желающих и шоу мыльных пузырей. В это же время в ротонде — «Народное караоке». 

Особая программа пройдёт с 11:00 на парковке напротив въезда на Парковую площадь. С 14:00 там развернётся полевая кухня, и выставка музея Дома офицеров Балтийского флота. Будут также бесплатно раздавать мороженое. 

На сцене:

  1. 16:30 — духовой оркестр Калининградской филармонии,
  2. 17:10 и 17:50 — группа барабанщиц «ТРИУМФ»,
  3. 17:20 и 19:10 — концерт творческих коллективов.
  4. 18:30 — группа «Калинов мост»,
  5. 20:00 — группы «Братия» и «МЫСЛИ ВСЛУХ» с Ильёй Хвостовым,
  6. 22:00 — кавер-группа «Громче».

Отдельные площадки будут посвящены Музею Мирового океана, ретроавтомобилям, деревянным играм и традициям разных народов России.

На пруду «Янтарный» в 9:30 стартует шестой международный заплыв X-WATERS Kaliningrad 2026. 

В программе возможны изменения.

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