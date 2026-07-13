Бесплатное мороженое, рыбалка и NILETTO: в субботу в Янтарном отметят тройной праздник (программа)

В ближайшие выходные в Янтарном отпразднуют День города, 80-летие области и день рождения комбината. Запланированы выступления NILETTO и группы «Калинов мост». Полная программа — в материале «Клопс».

Основные события развернутся в субботу, 18 июля, с 11:00 до 23:00. Главные локации — смотровая площадка Приморского карьера, Центральный пляж и в Парк имени М. Беккера.

На карьере в 11:00 начнётся детская интерактивная программа, а в 11:30 торжественно откроют сам праздник. Сразу после, в 11:35, выступит Детский театр эстрады. В 12:35 наградят победителей конкурса «Я люблю янтарь!».

В 14:00 на сцене выступит группа «Диско Дяди». В 16:00 — концерт главного гостя, певца NILETTO.

На карьере: