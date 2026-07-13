Современная музыка, романс и сёрф-рок: 6 бесплатных мероприятий в Калининграде для меломанов и не только

Дождливая погода — не повод проводить лето взаперти. Для калининградцев и гостей города запланированы самые разные активности, от концертов до мастер-классов. Куда бесплатно сходить на неделе, читайте в обзоре «Клопс».
Литературно-музыкальный вечер «Мелодии любви ушедших лет: городской романс»12+
Когда: вторник, 14 июля, 17:00
Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62)
В библиотеке состоится вечер, посвящённый городскому романсу. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит песни на стихи и музыку известных авторов: Евгения Долматовского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Геннадия Старкова, Александра Дольского.
Для гостей также подготовят книжную выставку «Очарование русского романса».
Вход свободный.
«Бастионник»18+
Когда: среда, 15 июля, 19:00–23:00
Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1)
Традиционный «Бастионник» в этот раз будет приурочен к середине лета и дню рождения калининградского музыканта Сергея Веретенова. В программе — общение и открытый микрофон для всех желающих.
Вход свободный.
Клуб здоровья «Гармония»18+
Когда: среда, 15 июля, 12:00
Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31)
Клуб здоровья в «Маяковке» приглашает на очередную встречу. На вечере, который называется «Дела сердечные», гости смогут обсудить с профессиональным медиком проблемы сердечно-сосудистой системы.
Вход свободный.
Виртуальная краеведческая прогулка «Вдоль по Пролетарской»12+
Когда: четверг, 16 июля, 16:30
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по району Нижнего пруда. Участники узнают об истории улиц Пролетарской и Сергеева — с начала XX века до наших дней. В программе — загадочные сады, университетская библиотека, современные гостиницы, легендарные кафе и другие интересные объекты.
Вход свободный.
Открытие фестиваля современной музыки «ЭЙВА»0+
Когда: пятница, 17 июля, 16:00
Где: парк аттракционов «Юность»
В пятницу в парке откроется трёхдневный музыкальный фестиваль. Хедлайнеры и участники: Swanky Tunes, 8MiRACLE, Alexey Union, Andrew Krapp, RUDIN, SHIKTAROV, FEEL ME, ALEX RICH, FLEEPY, VÁLERY и BOLT. Каждый день в программе розыгрыши и фейерверк.
Вход свободный, по регистрации.
Музыкальный мастер-класс12+
Когда: пятница, 17 июля, 18:00
Где: м/к «Антей» (проспект Мира, 85)
В Клубе «Антей» состоится занятие, на котором любой желающий сможет записать собственный трек в жанре сёрф-рок.
Вход свободный.
Сёрф — жанр рок-музыки, связанный с культурой сёрфинга. Бывает инструментальным и вокальным. Среди самых ярких его представителей называют группы The Beach Boys и Jan and Dean.