Современная музыка, романс и сёрф-рок: 6 бесплатных мероприятий в Калининграде для меломанов и не только

Фото: архив «Клопс»

Дождливая погода — не повод проводить лето взаперти. Для калининградцев и гостей города запланированы самые разные активности, от концертов до мастер-классов. Куда бесплатно сходить на неделе, читайте в обзоре «Клопс».

Литературно-музыкальный вечер «Мелодии любви ушедших лет: городской романс»12+ Когда: вторник, 14 июля, 17:00 Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62) В библиотеке состоится вечер, посвящённый городскому романсу. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит песни на стихи и музыку известных авторов: Евгения Долматовского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Геннадия Старкова, Александра Дольского. Для гостей также подготовят книжную выставку «Очарование русского романса». Вход свободный.

«Бастионник»18+ Когда: среда, 15 июля, 19:00–23:00 Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1) Традиционный «Бастионник» в этот раз будет приурочен к середине лета и дню рождения калининградского музыканта Сергея Веретенова. В программе — общение и открытый микрофон для всех желающих. Вход свободный.

Клуб здоровья «Гармония»18+ Когда: среда, 15 июля, 12:00 Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31) Клуб здоровья в «Маяковке» приглашает на очередную встречу. На вечере, который называется «Дела сердечные», гости смогут обсудить с профессиональным медиком проблемы сердечно-сосудистой системы. Вход свободный.

Виртуальная краеведческая прогулка «Вдоль по Пролетарской»12+ Когда: четверг, 16 июля, 16:30 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по району Нижнего пруда. Участники узнают об истории улиц Пролетарской и Сергеева — с начала XX века до наших дней. В программе — загадочные сады, университетская библиотека, современные гостиницы, легендарные кафе и другие интересные объекты. Вход свободный.

Открытие фестиваля современной музыки «ЭЙВА»0+ Когда: пятница, 17 июля, 16:00 Где: парк аттракционов «Юность» В пятницу в парке откроется трёхдневный музыкальный фестиваль. Хедлайнеры и участники: Swanky Tunes, 8MiRACLE, Alexey Union, Andrew Krapp, RUDIN, SHIKTAROV, FEEL ME, ALEX RICH, FLEEPY, VÁLERY и BOLT. Каждый день в программе розыгрыши и фейерверк. Вход свободный, по регистрации.