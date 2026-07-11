Дзен на крючке: 6 фильмов о рыбной ловле для тех, кто ценит отдых на берегу

В этих выходные в России отмечают День рыбака. С этим хобби связана богатейшая культура — музыка, книги и, конечно, кино. «Клопс» вспомнил шесть фильмов о любителях рыбной ловли.

«Наживка»18+ Рыбак Мартин Уорд (Эдвард Роу) переживает не лучшие времена: мир меняется, и его родной город постепенно превращается в курорт для богатых туристов. Его брат Стивен (Джиллз Кинг) нашёл способ на этом заработать: он теперь катает приезжих на лодке. Мартин же не готов так быстро отказаться от старинных традиций. Социальная драма Марка Дженкина построена на конфликте между традициями рыбацкого города и новой реальностью, которой правит коммерция. Ленту тепло приняли критики: она получила премию BAFTA за выдающийся дебют и вошла в число самых заметных британских независимых картин 2019 года.

Кадр из фильма «Наживка»

«Идеальный шторм»12+ Капитан Билли Тайни (Джордж Клуни) после неудачного сезона решает рискнуть и уйти дальше в Северную Атлантику в поисках большого улова. Но на обратном пути корабль попадает в бурю — так называемый «идеальный шторм». И экипаж, который зашёл слишком далеко, оказывается отрезан от помощи. Катастрофическая драма Вольфганга Петерсена снята по мотивам документальной книги Себастьяна Юнгера — а та, в свою очередь, основана на реальной трагедии. Режиссёр использовал передовые для своего времени технологии, чтобы показать буйство стихии — но в центре внимания всё равно остались люди и риск, которому они вынуждены себя подвергать.

Кадр из фильма «Идеальный шторм»

«Чудо в океане»12+ В Мексике после разрушительного урагана собираются закрыть сиротский приют. Его попечитель Омар Венегас (Джимми Гонсалес) надеется, что выйти из кризиса поможет крупный денежный при. Чтобы его получить, нужно выиграть знаменитый турнир по спортивной рыбалке. Фильм Хулио Квинтаны — семейная драма, основанная на реальных событиях. Сценарий выстроили в традициях лучших спортивных драм о преодолении — только на кону стоит не личный успех, а благополучие бездомных детей.

Кадр из фильма «Чудо в океане»

«В ожидании моря»16+ Капитан Марат (Егор Бероев) возвращается после многолетнего отсутствия — и видит, что его родной порт разрушен исчезновением Аральского моря. У него больше нет ни корабля, ни экипажа. Осталось только старое обещание: найти останки своего судна и вернуть его туда, где когда-то была вода. Бахтиёр Худойназаров снял философскую притчу о примирении с прошлым. Действие разворачивается экологической катастрофы Аральского моря — она стала не только частью сюжета, но и символом памяти, вины и надежды.

Кадр из фильма «Наживка»

«Река-вопрос»12+ Августин Орвистон (Зак Гилфорд) — молодой человек, который решает бросить всё и поселиться в лесной хижине у реки. Там он наслаждается природой и пытается поймать идеальную форель. А ещё — знакомится с рыбачкой Эдди (Эмбер Хёрд), которая заставляет его иначе взглянуть на свою жизнь. Фильм основан на одноимённом романе Дэвида Джеймса Дункана. Режиссёр Мэттью Льютуайлер в экранизации сохранил главную тему — поиск смысла через простые вещи: природу, наблюдение и любовь. Фильм неторопливый, что позволяет насладиться не только размышлениями, но и пейзажами Северной Америки.

Кадр из фильма «Река-вопрос»

«Аномалия»6+ Двенадцатилетние Коля (Даниил Меркулов) и Варя (Александра Абрамейцева) увлекаются рыбалкой и походами. Однажды они находят в интернете видео, где мужчина показывает огромного окуня. Ребята решают найти водоём, где водятся такие рыбы, и вместе с родителями едут в Рязанскую область — к легендарному Щучьему озеру, затерянному среди болот и лесов. Режиссёр Василий Чигинский снял фильм о рыбалке для всей семьи. По мере путешествия герои сталкиваются с опасностями и неожиданными открытиями — не слишком пугающими для детей и достаточно интересными для взрослых.

Кадр из фильма «Аномалия»