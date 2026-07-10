Почти четверть калининградцев смотрит кино и сериалы каждый день — опрос «Клопс»

Почти четверть калининградцев регулярно смотрит кино и сериалы. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Клопс Афишей» в соцсетях.

24% проголосовавших отметили, что находят время для такого досуга почти ежедневно. Есть и те, кто часто включает что-нибудь «для фона»: этот вариант выбрали 11% опроса. 16% смотрят фильмы раз в несколько дней.

Второй по популярности ответ — «раз в месяц или реже». Так, не слишком любит кино 21% респондентов. 14% готовы посвятить часок-другой кинематографу лишь раз в пару недель.

Варианты «только на выходных» и «вообще не смотрю кино» набрали по 7%. Получается, мнения разделились: самые большие группы — те, кто смотрит кино каждый день или не чаще раза в месяц.

Опрос проходил с 6 по 10 июля среди подписчиков «Клопс», он не является социологическим исследованием.