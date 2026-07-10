«Мы очень близки»: калининградская крёстная Киркорова — о любимых песнях, мифах и отношениях с певцом

В Калининграде живёт крёстная Филиппа Киркорова — предпринимательница Ольга Новожилова. Несмотря на расстояние, у них с певцом отличные отношения. О его репертуаре, любимых песнях и мифах женщина рассказала «Клопс».

В конце июля «король поп-музыки» выступит в ДС «Янтарный». Вопросу о том, собирается ли она пойти на концерт крестника, Ольга удивилась: «Когда он приезжает в Калининград, мы вообще не расстаёмся, только на ночь. Я только что три дня была у него в Питере. Мы всегда вместе. <...> Как же я могу не пойти на его концерт и не быть рядом с ним?»

По мнению Ольги Новожиловой, поддерживать близкие отношения с крестниками — это само собой разумеется. В Калининграде у женщины есть еще две крестницы, и к своему статусу она относится очень серьёзно.

«Мы очень близки, настолько, что знаем всё, что происходит в жизни друг у друга. И с Филиппом так же, — объяснила она. — Может быть, у кого-то и не так, но я считаю, что близкие отношения должны быть. Филипп ко мне очень хорошо относится, и я к нему тоже. С его папой и мамой я тоже была очень близка».

Сейчас, по словам Новожиловой, встречи стали реже. Раньше она часто сопровождала Киркорова на гастролях — например, во время десятидневного тура по Германии в нулевых. Хотя они виделись несколько месяцев назад, женщина признается: хотелось бы, чтобы крестник побыл в гостях подольше.

С репертуаром певца его крёстная знакома так хорошо, как не снилось некоторым фанаткам. Программу нынешних концертов она, по собственному признанию, уже «знает наизусть» — и всё равно слушает с удовольствием.

«Конечно, у меня есть любимые песни: «Единственная моя», «Обручальная ночь». Мы здесь снимали клип, чёрно-белый, очень хороший клип, — вспоминает Ольга. — Ещё мне очень нравятся «Дива», «Моя Виктория», «Ты, ты, ты». Мне особенно нравится тот репертуар, который раньше он пел. Из новых песен навскидку любимые не могу назвать, но тоже есть хорошие».

Отдельно крёстная певца похвалила его шоу, которое калининградцы смогут увидеть на концерте: постановку, программу, костюмы. И опровергла стереотип о том, что на концерты Киркорова ходят «бабушки».

«Неправда, бабушек там как раз нет. Одна молодёжь ходит, а в Питере весь зал был набит молодёжью. Все с удовольствием ходят и поют его песни», — заверила Новожилова.

Филипп Киркоров приедет с концертом6+ в Калининград 31 июля. В последний раз в регионе артист выступал 10 лет назад. Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».