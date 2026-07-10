Арт-резиденция в замке: как проходит трёхмесячный фестиваль стекла и керамики в Черняховске

В Черняховске продит фестиваль керамики, стекла и скульптуры «ИнстерФорма. СоЕдинение»0+. В этом году у него новый формат: вместо нескольких дней программа занимает почти три месяца. Подробности «Клопс» рассказала керамистка Ольга Валова.
Фестиваль керамики в Калининградской области проходит с 2022 года. В этот раз организаторы решили избавиться от рамок и запустить в Черняховске арт-резиденцию, где смогут поработать все заинтересованные мастера.
Вместо жёсткого графика и фиксированного списка участников теперь «откликающийся формат». Художники могут приехать в замок Инстербург в любой момент, привезти свои проекты и работать с материалом столько, сколько нужно.
Условия для каждого оговариваются индивидуально. Кому-то требуется неделя на восстановительный обжиг, кому-то — месяц на экспериментальную форму. «В этом году я не собираю конкретное количество художников на конкретный отрезок времени, — говорит Ольга. — Я приглашаю желающих и помогаю им реализовывать их творческие задачи в режиме, который комфортен для всех».
Сколько именно мастеров приедет, пока неизвестно, и это тоже часть эксперимента. «Честно говоря, совершенно не представляю, — признается организатор. — Но в том и интерес, поскольку я считаю важным исследовать готовность художников включаться в разные творческие форматы востока области».
Гости тоже почувствуют изменение формата. Теперь не нужно планировать выходные, чтобы посетить фестиваль: заглянуть в замок, пообщаться с резидентами и посмотреть работы прошлых лет можно в в любой день. Желающие даже смогут принять участие «в текущих восстановительных обжигах».
Правда, есть нюанс: «Когда художник погружён в процесс творчества, ему сложно коммуницировать с гостями», — предупреждает Ольга.
Однако пообщаться с художниками, конечно, будет можно — в финале, который назначен на 22 августа.
«ИнстерФорма» завершится главным перформансом — обжигом огненной скульптуры под открытым небом. Огромную глиняную фигуру раскалят докрасна на глазах у публики. В тот же день откроется однодневная выставка «Керамика на сцене замка» — работы представят прямо во дворе, без стен и витрин.
В прошлом году фестиваль «ИнстерФорма. СоЕдинение» проходил с 8 по 20 июля. Участие приняли мастера из Черняховска, Калининграда, Светлогорска, Немана, Калуги, Санкт-Петербурга, Москвы и даже из Новосибирска. Основная часть программы прошла в замке Инстербург, но организаторы также задействовали парк-музей Ушкуй и площадку фестиваля современного искусства «Море внутри».
«Клопс» рассказывал, какие мероприятия пройдут в ближайшее время в черняховском замке Инстербург.