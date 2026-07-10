Арт-резиденция в замке: как проходит трёхмесячный фестиваль стекла и керамики в Черняховске

В Черняховске продит фестиваль керамики, стекла и скульптуры «ИнстерФорма. СоЕдинение»0+. В этом году у него новый формат: вместо нескольких дней программа занимает почти три месяца. Подробности «Клопс» рассказала керамистка Ольга Валова.

Фестиваль керамики в Калининградской области проходит с 2022 года. В этот раз организаторы решили избавиться от рамок и запустить в Черняховске арт-резиденцию, где смогут поработать все заинтересованные мастера.

Вместо жёсткого графика и фиксированного списка участников теперь «откликающийся формат». Художники могут приехать в замок Инстербург в любой момент, привезти свои проекты и работать с материалом столько, сколько нужно.

Условия для каждого оговариваются индивидуально. Кому-то требуется неделя на восстановительный обжиг, кому-то — месяц на экспериментальную форму. «В этом году я не собираю конкретное количество художников на конкретный отрезок времени, — говорит Ольга. — Я приглашаю желающих и помогаю им реализовывать их творческие задачи в режиме, который комфортен для всех».

Сколько именно мастеров приедет, пока неизвестно, и это тоже часть эксперимента. «Честно говоря, совершенно не представляю, — признается организатор. — Но в том и интерес, поскольку я считаю важным исследовать готовность художников включаться в разные творческие форматы востока области».