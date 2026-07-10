Мёд, уха и шествие Нептуна: на Куршской косе в июле отметят два больших праздника (программа)

На Куршской косе в июле отметят два больших праздника — День Рыбака и День мёда. В программе — угощения, ярмарки, развлечения для всей семьи. «Клопс» собрал подробности.

День Рыбака

Самый морской праздник на косе отметят дважды: 11 июля в Лесном, 12-го — в Рыбачьем.

В Лесном гулянья начнутся в 12:00 с торжественного шествия Нептуна со свитой. Оно пройдёт от променада до Дома культуры, где в 12:30 начнётся театрализованное представление «В царстве Нептуна».

В 12:50 стартует концерт с участием творческой агитбригады. В 13:00 откроется детская игровая площадка с конкурсами. В 13:30 начнут бесплатно раздавать уху.

В Рыбачьем праздник также начнётся с Нептуна, который выдйдет из вод морских в 11:30. Колонна пройдёт к Дому культуры, после чего начнётся концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Хедлайнер — ансамбль «Вереск».

В течение дня в посёлке будут проходить мастер-классы и конкурсы, а для малышей откроется площадка аквагрима. Уха тоже будет, она бесплатная для всех гостей.

День мёда

Через неделю, 18 июля, на территории визит-центра «Музейный комплекс» развернётся самый ароматный праздник лета. В программе — три тематические площадки, который будут работать с 12:00 до 15:00.

На «Ремесленной стороне» — продажа сувениров и мастер-классы. Гостям предложат гончарное дело и керамику, прядение и ткачество, древнерусскую вышивку, изготовление тряпичных кукол, резьбу и роспись по дереву, плетение из крафт-лозы и масляную живопись. Там же будет работать музей «Древняя Самбия» — экспозиция о быте и ремёслах жителей косы.

На «Медовой поляне» — дегустация и продажа сладостей и демонстрация ульев. Мастер-классы: изготовление рамок и сувениров из воска. В 14:30 — медокачка с народным голосованием: где оказалось вкуснее всего.

На «Хороводной поляне» выступят фольклорные коллективы. В 12:15 на сцену выйдут гости — неофолк-группа Moon far away из Архангельска.