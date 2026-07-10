Евгений Князев, кантата «Глория», органные шедевры Баха: стартует фестиваль «Бахослужение» в филармонии

C 16 по 28 июля Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова приглашает на ХХV Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». В этом году слушателям вновь предстоит погрузиться во вселенную великого Иоганна Себастьяна Баха, где его бессмертные сочинения звучат в диалоге с эпохами, голосами и инструментами. Фестиваль традиционно объединяет выдающихся российских и зарубежных исполнителей, предлагая не только классические органные вечера, но и уникальные вокально-литературные программы, камерные дуэты и глубокие музыкальные размышления о наследии композитора.

«Я, Господи, творение Твоё». Открытие фестиваля 16 июля (четверг), 19:00 Проект народного артиста России Евгения Князева. Литературное слово в исполнении известного актера театра и кино соединится со звуками органа, фортепиано и клавесина (солисты филармонии — Мария Гаврилюк, Анна Ушакова и Анна Юсупова). Объединив гений музыки Баха и творчество великих английских поэтов Уильяма Шекспира и Джона Донна, концерт станет философским путешествием от шекспировских страстей к метафизическим озарениям Донна, скреплённым строгой гармонией баховской музыки.

Евгений Князев. Фото предоставлено организаторами

«Два гения. Бах и Вивальди» 19 июля (воскресенье), 18:00 Масштабный вечер, на котором мощь барокко предстанет во всей красе, — редкая возможность услышать величие двух титанов эпохи в одном концерте. Камерный оркестр филармонии под управлением Елены Толкачёвой, солисты-вокалисты Виктория Бобкова и Ксения Азарнина, Мария Гаврилюк (орган) исполнят кантату Антонио Вивальди «Глория». Вместе с ними на сцену филармонии выйдет Калининградский молодёжный камерный хор «Кириллица» (руководитель — Марина Букова, солистка — Ольга Букова). «Глория» Вивальди — это ослепительный музыкальный шедевр, который покоряет сердца слушателей по всему миру и при этом остаётся редчайшим сокровищем: долгие столетия партитура была затеряна, а её триумфальное возвращение стало настоящей сенсацией! Ещё в программе прозвучит Концерт № 5 фа минор Баха в исполнении Камерного оркестра и солистки Анны Ушаковой (фортепиано). Это настоящая музыкальная буря: в нём завораживает драматизм, покоряет контраст частей, а диалог солиста с оркестром буквально захватывает дух, превращая лаконичную транскрипцию утерянного скрипичного концерта в пронзительное откровение гения.

Фото предоставлены организаторами

«И. С. Бах и музыка XX века» 23 июля (четверг), 19:00 Яркий представитель молодого поколения отечественной органной школы Полина Пантелеева представит программу, в которой строгие формы баховской полифонии встретятся с экспрессивным языком композиторов прошлого столетия. Слушателей ждут виртуозные органные пьесы, от прелюдий до монументальных фуг, демонстрирующие безграничные возможности инструмента. Этот концерт — специальный приз, которым Калининградская филармония наградила Полину Пантелееву, лауреата XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева 2025 года. Премия имени народного артиста России Гарри Гродберга дает обладателю возможность выступить сольным концертом в рамках Международного музыкального фестиваля «Бахослужение» в зале филармонии.

Полина Пантелеева. Фото предоставлено организаторами

«Склонюсь пред Тобой»: арии барокко и орган 25 июля (суббота), 18:00 Вечер посвящён вокальной музыке эпохи барокко. Специальный гость — известный оперный певец Валерий Макаров, один из самых востребованных теноров молодого поколения. Его голос с узнаваемым тембром звучит не только на сценах Большого театра и Московского театра «Новая опера», но и в других известных театрах России. Выступал на сценах Корейской национальной оперы и театра «Лисео» в Барселоне. Широкую известность получил благодаря участию в телепроекте «Большая опера» на канале «Культура» (2019), запомнился зрителю виртуозным владением голосом и незаурядным артистизмом. В настоящее время продолжает сниматься в программе «Романтика романса». В фестивальном концерте Валерий Макаров выступит вместе с солистками филармонии Марией Гаврилюк (орган) и Викторией Бобковой (меццо-сопрано). Прозвучат знаменитые арии из опер Моцарта, Скарлатти, Вивальди, Люлли и духовные шедевры Баха: Ария Измаила из оперы «Седекка, Царь Иерусалима», Ария Константинопольского императора Анастасиоса из оперы «Джустино», Ария Тезея из оперы «Тезей», арии Тамино из оперы «Волшебная флейта», арии Феррандо из оперы «Так поступают все женщины», арии Оттавио из оперы «Дон Жуан» и Ария Альта «Сжалься надо мной, Господи» из оратории «Страсти по Матфею».

Валерий Макаров. Фото предоставлено организаторами

Хироко Иноуэ приглашает: «Вселенная Бах» 27 июля (понедельник), 19:00 Всемирно известная японская органистка Хироко Иноуэ проведёт слушателей через главные жанры баховского творчества. От возвышенных хоральных прелюдий Лейпцигского цикла и виртуозной Чаконы ре минор до грандиозного концерта по Вивальди — этот вечер раскроет всю многогранность таланта немецкого мастера.

Хироко Иноуэ. Фото предоставлено организаторами

Закрытие фестиваля. «Аве Мария». Орган и вокал 28 июля (вторник), 19:00 Много лет финальный концерт «Бахослужения» традиционно завершал народный артист России Гарри Гродберг. Именно ему принадлежала идея проведения этого фестиваля в Калининграде. В 2000 году, объявленном ЮНЕСКО Годом Баха, состоялся первый фестиваль. С тех пор он стал ежегодным, а его кульминацией неизменно становится органный вечер в день памяти Баха — 28 июля. В этом году 28 июля на сцену филармонии выйдут: Анна Юсупова (орган) и ведущие солисты-вокалисты филармонии Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Александр Иванников. В день, когда в 1750 году перестало биться сердце великого Иоганна Себастьяна Баха, прозвучат самые известные версии молитвы «Аве Мария», созданные разными композиторами, от Шуберта до Каччини, а также великие органные полотна Баха. И по традиции, которую создал маэстро Гарри Гродберг, завершит «Бахослужение» легендарная Токката и фуга ре минор.

Фото предоставлены организаторами