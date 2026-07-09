Певица Слава отметит 25-летие карьеры большим концертом в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в пятницу, 28 августа, выступит певица Слава. Концерт станет частью юбилейного тура артистки, посвящённого сразу двум важным датам — 45-летию певицы и 25-летию её творческой карьеры. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Юбилейная программа «СЛАВА» обещает стать не просто сборником главных хитов, а настоящей музыкальной биографией. За четверть века на сцене артистка собрала внушительную коллекцию наград: 11 статуэток «Золотого граммофона», шесть премий «Песня года», шесть наград «Шансон года», премии от RU.TV и МУЗ-ТВ.

«Слушатели — моя вторая семья. И как с по-настоящему близкими людьми я хочу разделить эту круглую дату с ними. Без их поддержки, голосований и внимания ничего бы не было. Благодарю каждый раз и всегда лечу на всех парах на встречу с уже родным и близким!» — рассказала певица о предстоящем туре.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».