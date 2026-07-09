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В воскресенье в Калининграде состоится Парад семей

12:35
Анонсы
В воскресенье в Калининграде состоится Парад семей - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшее воскресенье, 12 июля, в Калининграде отметят День семьи, любви и верности. Состоится ставший уже традиционным Парад семей. Об этом сообщает Калининградская епархия РПЦ.

День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии. Именно они считаются покровителями супружества.

Сбор участников парада назначен на 12:00 сразу у трёх храмов: 

  • у храма святого апостола Андрея Первозванного.
  • у храма князя Александра Невского, 
  • у Крестовоздвиженского собора. 

От каждой точки группы двинутся к Собору Христа Спасителя на площади Победы. В 14:00 в там состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским. 

«В параде примут участие прихожане православных храмов Калининградской епархии, общественные организации отстаивающие интересы традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, представители государственной власти», — говорится в анонсе.

Возрастное ограничение — 0+, участвовать могут все желающие.

«Клопс» рассказывал, где ещё в выходные можно бесплатно зарядиться хорошим настроением.

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