День рыбака, ярмарка и фестиваль хоров: где в выходные можно бесплатно зарядиться хорошим настроением

Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные в Калининградской области отметят День рыбака. Но не только: в планах ещё фотофестиваль, премьера кинофильма и несколько концертов. Куда бесплатно сходить, чтобы развеяться — читайте в подборке «Клопс».

Велопрогулка к Дню рыбака12+ Когда: пятница, 10 июля, старт в 12:00 Где: сбор в посёлке Заливино Всех любителей активного отдыха приглашают на велопрогулку, посвященную 80-летию Калининградской области, Дню города Полесска и Дню рыбака. Маршрут: Заливино — Полесск — Зелёное (остановка) — Нахимова — Кустовка — Липовка — Придорожное. Затем возвращение обратно. Участие свободное. Телефон организатора: +7 (931) 602-00-46.

Концерт ко Дню семьи, любви и верности0+ Когда: пятница, 10 июля, 17:00 Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск) В честь праздника в Зеленоградске выступит Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Вход свободный.

Кинопоказ фильма «Переселенцы. История первых»12+ Когда: пятница, 10 июля, 19:00–21:00 Где: арт-резиденция «Дом молодёжи» (Октябрьская, 76) Спецпоказ состоится в рамках «Калининградского клуба кинолюбителей». Зрители смогут увидеть историко-документальную ленту о переселенцах, прибывших на разорённые войной земли Восточной Пруссии. В фильме звучат реальные истории людей и воспоминания участников тех событий. Вход свободный по регистрации.

Фестиваль-ярмарка у Маришиного озера0+ Когда: суббота, 11 июля, 13:00 Где: парк «Маришино озеро» (Зорино) В посёлке Зорино пройдёт фестиваль-ярмарка территориального общественного самоуправления «Маришино озеро — территория единства». В программе: Ярмарка с подарками ручной работы от соседей, Концерт с местных коллективов, Общение с инициативными людьми и обмен идеями, Домашняя выпечка и чай. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

День рыбака и День посёлка Приморье0+ Когда: суббота, 11 июля, 12:00 Где: сквер у озера в Приморье (Артиллерийская, 9) В Приморье отметят двойной праздник: День посёлка и День рыбака. В программе: костюмированное шествие с Нептуном во главе, театрализованное шоу «Морская феерия», выступление вокального дуэта «Братья-славяне» из Санкт-Петербурга, уха и пироги. Вход свободный.

Фестиваль хоровой музыки0+ Когда: суббота, 11 июля, 16:00 Где: Дворец культуры железнодорожников (Железнодорожная, 2) В Калининграде состоится первый в области фестиваль хоровой музыки с участием пяти местных коллективов. Участники: Калининградский камерный хор «Кириллица», Народный камерный хор «Кант», Народный любительский хор «Соль», Хор «Новый ветер», Народный хор «Виктория». Вход свободный.

Праздничный концерт в Доме офицеров0+ Когда: воскресенье, 12 июля, 11:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) Концерт творческих коллективов Калининграда и Дома офицеров будет посвящён посвящённый 80-летию Калининградской области и 65-летию Российского фонда мира. Вход свободный.

День фотографа в «Воротах»16+ Когда: воскресенье, 12 июля, 12:00–20:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) и сквер рядом Праздничную программу в «Воротах» подготовил Калининградский союз фотохудожников. Расписание: 14:00 — спич-сессия фотоклубов; 15:00 — лекция и артист-ток с Олегом Климовым, Денисом Тихомировым и Александром Матвеевым; 18:00 — мастер-класс от фотоклуба «Отпечаток»; С 12:00 до 20:00 будет работать маркет, а с 14:00 — фото-сушка, то есть выставка на верёвках. В течение всего дня — зона автопортретов от студии «Фоткай, детка!» и диджей-сет от V. Kan. Вход свободный, по регистрации.