День рыбака, ярмарка и фестиваль хоров: где в выходные можно бесплатно зарядиться хорошим настроением

В ближайшие выходные в Калининградской области отметят День рыбака. Но не только: в планах ещё фотофестиваль, премьера кинофильма и несколько концертов. Куда бесплатно сходить, чтобы развеяться — читайте в подборке «Клопс».
Велопрогулка к Дню рыбака12+
Когда: пятница, 10 июля, старт в 12:00
Где: сбор в посёлке Заливино
Всех любителей активного отдыха приглашают на велопрогулку, посвященную 80-летию Калининградской области, Дню города Полесска и Дню рыбака.
Маршрут: Заливино — Полесск — Зелёное (остановка) — Нахимова — Кустовка — Липовка — Придорожное. Затем возвращение обратно.
Участие свободное. Телефон организатора: +7 (931) 602-00-46.
Концерт ко Дню семьи, любви и верности0+
Когда: пятница, 10 июля, 17:00
Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск)
В честь праздника в Зеленоградске выступит Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова.
Вход свободный.
Кинопоказ фильма «Переселенцы. История первых»12+
Когда: пятница, 10 июля, 19:00–21:00
Где: арт-резиденция «Дом молодёжи» (Октябрьская, 76)
Спецпоказ состоится в рамках «Калининградского клуба кинолюбителей». Зрители смогут увидеть историко-документальную ленту о переселенцах, прибывших на разорённые войной земли Восточной Пруссии. В фильме звучат реальные истории людей и воспоминания участников тех событий.
Вход свободный по регистрации.
Фестиваль-ярмарка у Маришиного озера0+
Когда: суббота, 11 июля, 13:00
Где: парк «Маришино озеро» (Зорино)
В посёлке Зорино пройдёт фестиваль-ярмарка территориального общественного самоуправления «Маришино озеро — территория единства».
В программе:
- Ярмарка с подарками ручной работы от соседей,
- Концерт с местных коллективов,
- Общение с инициативными людьми и обмен идеями,
- Домашняя выпечка и чай.
Вход свободный.
День рыбака и День посёлка Приморье0+
Когда: суббота, 11 июля, 12:00
Где: сквер у озера в Приморье (Артиллерийская, 9)
В Приморье отметят двойной праздник: День посёлка и День рыбака.
В программе:
- костюмированное шествие с Нептуном во главе,
- театрализованное шоу «Морская феерия»,
- выступление вокального дуэта «Братья-славяне» из Санкт-Петербурга,
- уха и пироги.
Вход свободный.
Фестиваль хоровой музыки0+
Когда: суббота, 11 июля, 16:00
Где: Дворец культуры железнодорожников (Железнодорожная, 2)
В Калининграде состоится первый в области фестиваль хоровой музыки с участием пяти местных коллективов.
Участники:
- Калининградский камерный хор «Кириллица»,
- Народный камерный хор «Кант»,
- Народный любительский хор «Соль»,
- Хор «Новый ветер»,
- Народный хор «Виктория».
Вход свободный.
Праздничный концерт в Доме офицеров0+
Когда: воскресенье, 12 июля, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Концерт творческих коллективов Калининграда и Дома офицеров будет посвящён посвящённый 80-летию Калининградской области и 65-летию Российского фонда мира.
Вход свободный.
День фотографа в «Воротах»16+
Когда: воскресенье, 12 июля, 12:00–20:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) и сквер рядом
Праздничную программу в «Воротах» подготовил Калининградский союз фотохудожников.
Расписание:
14:00 — спич-сессия фотоклубов;
15:00 — лекция и артист-ток с Олегом Климовым, Денисом Тихомировым и Александром Матвеевым;
18:00 — мастер-класс от фотоклуба «Отпечаток»;
С 12:00 до 20:00 будет работать маркет, а с 14:00 — фото-сушка, то есть выставка на верёвках. В течение всего дня — зона автопортретов от студии «Фоткай, детка!» и диджей-сет от V. Kan.
Вход свободный, по регистрации.
В выходные собственные городские праздники отметят Пионерский и Полесск.