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Мужские размышления жизни и любви: в Калининграде представят танцевальное шоу под дождём

16:40
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Мужские размышления жизни и любви: в Калининграде представят танцевальное шоу под дождём - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В субботу, 25 июля, в Калининградском театре эстрады покажут программу «Признание в любви» Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Об этом «Клопс Афише» рассказали организаторы.

Постановка объединяет лучшие номера из разных спектаклей коллектива. В неё также вошли хореографические сцены, которые зрители никогда прежде не видели. 

В основу шоу легли лучшие монологи героев разных спектаклей. «Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела», — обещают организаторы. 

Постановку дополняет интерактив со зрителями. Финальная часть шоу традиционно проходит под потоками воды — именно этот момент стал одной из самых узнаваемых особенностей театра «Шторм».

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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