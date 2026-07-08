«Она не твоя» и другие хиты: Стас Пьеха даст большой концерт в Светлогорске

В светлогорском «Янтарь-холле» в среду, 9 сентября, пройдёт концерт Стаса Пьехи. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Артист подготовил программу, в которую войдут главные хиты и новые композиции с современным звучанием. Зрителей ждёт музыкальный вечер, наполненный романтикой и искренними эмоциями.

Певец известен узнаваемым тембром, особой манерой исполнения и умением создавать на концертах неповторимую атмосферу. В его песнях — истории о любви, надежде и светлых чувствах.

В программе прозвучат популярные композиции «Она не твоя», «Думать о ней», «На ладони линия», «Я с тобой», а также свежие синглы. Организаторы обещают поклонникам приятный сюрприз от артиста и его команды.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».