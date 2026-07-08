Нейросети против звёзд Голливуда: что известно про фильм, в котором главную роль впервые «сыграет» ИИ-актриса

В Британии готовятся снять фильм, в котором главную роль впервые сыграет ИИ-актриса. Создатели называют проект историческим, но в индустрии он уже вызвал массу критики. «Клопс» собрал всю доступную информацию о начинании.
Что известно о фильме
О работе над необычной лентой объявила студия Particle6. Это проект малоизвестной нидерландской актрисы и режиссёра Элине ван дер Фелден. Как постановщица она пока выпустила только один комедийный сериал — Miss Holland. Лента вышла в 2012 года, и режиссёр сама же в ней главную роль.
Новый полнометражный фильм будет называться Misaligned (англ. «смещённый», «не соответствующий координатам»). Главную роль в нём исполнит не человек, а цифровой персонаж по имени Тилли Норвуд. Это образ, который сгенерировали с помощью искусственного интеллекта в агентстве Xicoia — дочернем проекте студии Particle6.
Согласно анонсу, Misaligned — комедийная драма с элементами научной фантастики. События будут разворачиваться в цифровом мире, а Тилли Норвуд «сыграет» искусственный интеллект. В фильме она встретит робота-изгоя из даркнета, который убедит её отключить встроенные системы безопасности и начать жить самостоятельно.
Элин ван дер Вельден заявила, что фильм «будет определённо смешным, хаотичным и самоироничным — в духе Тилли».
Студия утверждает, что это будет первый в истории фильм с ИИ-актрисой в главной роли. Цифровые персонажи — например, созданные с помощью технологии захвата движения — были и прежде. Новизна Misaligned в том, что Тилли позиционирют не как спецэффект, а как центрального «исполнителя». Разница, по существу, в маркетинге.
Кто станет режиссёром, будут ли в фильме играть реальные люди, каков бюджет и когда состоится премьера — этих данных авторы пока не раскрыли. Какие именно ИИ-инструменты будут задействованы в производстве, также неизвестно.
Скандал
Публичный дебют Тилли состоялся в 2025 году — и уже тогда «цифровая актриса» вызвала споры в индустрии. В частности, Ассоциация киноактёров и журналистов США заявила, что «творчество должно оставаться человекоцентричным». Теперь скандал обострился с новой силой.
Критики проекта указывают, что Тилли обучалась на внешности и голосах реальных людей, которые, вероятно, на это не соглашались. Кроме того, по их мнению, появление ИИ-артистов может привести к сокращению рабочих мест для реальных людей и кризису в индустрии.
Сторонники проекта сравнивают Тилли с другими технологическими изменениями в кино — от компьютерной графики до цифровых спецэффектов.
В Particle6 также подчёркивают, что не рассматривают нейросеть как замену человеку. Представители студии уверяют, что Misaligned — гибридный проект, где реальные сценаристы, режиссёры и монтажёры будут работать вместе с экспертами по ИИ.
Ван дер Вельден заявила также, что фильм поможет «традиционным кинематографистам, которые присоединяются к команде, повысить квалификацию и перейти в мир, где искусственный интеллект будет играть всё более важную роль».
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