Нейросети против звёзд Голливуда: что известно про фильм, в котором главную роль впервые «сыграет» ИИ-актриса

В Британии готовятся снять фильм, в котором главную роль впервые сыграет ИИ-актриса. Создатели называют проект историческим, но в индустрии он уже вызвал массу критики. «Клопс» собрал всю доступную информацию о начинании.

Что известно о фильме

О работе над необычной лентой объявила студия Particle6. Это проект малоизвестной нидерландской актрисы и режиссёра Элине ван дер Фелден. Как постановщица она пока выпустила только один комедийный сериал — Miss Holland. Лента вышла в 2012 года, и режиссёр сама же в ней главную роль.

Новый полнометражный фильм будет называться Misaligned (англ. «смещённый», «не соответствующий координатам»). Главную роль в нём исполнит не человек, а цифровой персонаж по имени Тилли Норвуд. Это образ, который сгенерировали с помощью искусственного интеллекта в агентстве Xicoia — дочернем проекте студии Particle6.

Согласно анонсу, Misaligned — комедийная драма с элементами научной фантастики. События будут разворачиваться в цифровом мире, а Тилли Норвуд «сыграет» искусственный интеллект. В фильме она встретит робота-изгоя из даркнета, который убедит её отключить встроенные системы безопасности и начать жить самостоятельно.

Элин ван дер Вельден заявила, что фильм «будет определённо смешным, хаотичным и самоироничным — в духе Тилли».

Студия утверждает, что это будет первый в истории фильм с ИИ-актрисой в главной роли. Цифровые персонажи — например, созданные с помощью технологии захвата движения — были и прежде. Новизна Misaligned в том, что Тилли позиционирют не как спецэффект, а как центрального «исполнителя». Разница, по существу, в маркетинге.

Кто станет режиссёром, будут ли в фильме играть реальные люди, каков бюджет и когда состоится премьера — этих данных авторы пока не раскрыли. Какие именно ИИ-инструменты будут задействованы в производстве, также неизвестно.