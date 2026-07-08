«Я как в Хогвартс попала»: Наташа Королёва сравнила своего сына-выпускника с Гарри Поттером

Наташа Королёва приехала на торжественное вручение дипломов в МГИМО. Вуз закончил единственный сын певицы — 24-летний Архип Глушко. Об этом пишет THE VOICE MAG.

Увидев Архипа и его одногруппников в мантиях и академических шапочках, Королёва не удержалась от эмоций: «Я как в Хогвартс попала! Вот они — Гарри Поттеры!»

Другие участники церемонии засмущали сына артистки комплиментами: «Красавец, молодец, он такой умный у вас. Такой хороший, добрый!»

В объектив попал и момент вручения диплома на сцене. После церемонии Королёва устроила с сыном совместную фотосессию — пришла она в чёрном комбинезоне с ярким красным узором. Диплом Архипа певица взяла в руки и радостно продемонстрировала на камеру.

Наташа Королёва выступит в Светлогорске 17 августа. Концерт12+ пройдёт в «Янтарь-Холле». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».