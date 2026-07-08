В Калининграде готовят спектакль по реальным историям девушек, которые оказались втянуты в наркобизнес

В Калининграде готовят спектакль по реальным историям женщин, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Сюжет будет посвящён девушке, которая попалась на закладке наркотиков. О главных целях проекта «Клопс» рассказал сценарист Сергей Корниющенко.

Рабочее название спектакля — «Обыкновенная история». Сюжет полностью документальный: автор сценария Сергей Корниющенко специально пообщался с девушками, пережившими схожие события.

История получилась поучительная: молодая женщина, выросшая в неполной семье, много лет пыталась вырваться из-под материнской опеки. Она вышла замуж за курсанта военного училища и родила ребёнка. Супруг не сумел обеспечивать семью, да к тому же оказался абьюзером. Девушка не стала обращаться за помощью и решила заработать с помощью криминальной схемы. В результате её задержали при закладке наркотиков, и она оказалась под следствием в СИЗО, а отец увёз ребенка к своей матери в другой регион.

Авторы постарались показать, как плох выбранный героиней путь. По словам Сергея Корниющенко, в сценарий попали даже не все беды — у реальных девушек, чьи истории легли в основу сценария, проблем было ещё больше. Однако вставлять в постановку все их трудности создатели сочли излишним.

В спектакле играют не профессиональные актёры. На сцену выйдут студенты, а также сами зависимые из целевой аудитории. Мотивация у артистов разная: кто-то просто пробует себя на сцене, а для кого-то театр стал способом реабилитации.

«Актёрской игры у нас нет, мы просто читаем текст и провоцируем зал высказываться, делиться опытом, говорить о том, как помочь человеку в подобной ситуации», — объяснил Корниющенко.

Свой художественный метод авторы описывают фразой из другого спектакля, которая хорошо подошла и к этому: «Мы больны настолько, насколько мы не выговорились».