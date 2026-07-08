В Калининграде готовят спектакль по реальным историям девушек, которые оказались втянуты в наркобизнес

В Калининграде готовят спектакль по реальным историям женщин, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Сюжет будет посвящён девушке, которая попалась на закладке наркотиков. О главных целях проекта «Клопс» рассказал сценарист Сергей Корниющенко.
Рабочее название спектакля — «Обыкновенная история». Сюжет полностью документальный: автор сценария Сергей Корниющенко специально пообщался с девушками, пережившими схожие события.
История получилась поучительная: молодая женщина, выросшая в неполной семье, много лет пыталась вырваться из-под материнской опеки. Она вышла замуж за курсанта военного училища и родила ребёнка. Супруг не сумел обеспечивать семью, да к тому же оказался абьюзером. Девушка не стала обращаться за помощью и решила заработать с помощью криминальной схемы. В результате её задержали при закладке наркотиков, и она оказалась под следствием в СИЗО, а отец увёз ребенка к своей матери в другой регион.
Авторы постарались показать, как плох выбранный героиней путь. По словам Сергея Корниющенко, в сценарий попали даже не все беды — у реальных девушек, чьи истории легли в основу сценария, проблем было ещё больше. Однако вставлять в постановку все их трудности создатели сочли излишним.
В спектакле играют не профессиональные актёры. На сцену выйдут студенты, а также сами зависимые из целевой аудитории. Мотивация у артистов разная: кто-то просто пробует себя на сцене, а для кого-то театр стал способом реабилитации.
«Актёрской игры у нас нет, мы просто читаем текст и провоцируем зал высказываться, делиться опытом, говорить о том, как помочь человеку в подобной ситуации», — объяснил Корниющенко.
Свой художественный метод авторы описывают фразой из другого спектакля, которая хорошо подошла и к этому: «Мы больны настолько, насколько мы не выговорились».
Работа над спектаклем идет полным ходом, причём участвуют в ней не только калининградцы, но и жители Советска, Смоленска, Нижнего Новгорода, Череповца и Красноярска. Это сотрудники детских домов и социальных центров, которые решили попробовать себя в социальном театре. Обучение проходит онлайн, но иногда участники приезжают на очные мероприятия.
Эскиз спектакля покажут на семинаре в четверг, 9 июля, и обсудят с профессионалами. Зрителей на этот показ не приглашают — участников семинара и так набралось в два раза больше, чем планировалось.
Однако шанс посмотреть «Обыкновенную историю» у всех желающих, конечно, будет. По словам сценариста, до конца года спектакль планируют показать не менее десяти раз. Все показы некоммерческие. Премьера, по предварительным данным, состоится 19 июля.
Постановка создаётся в рамках проекта «Социальный театр на службе помощи юным женщинам, попавшим в кризис в начале самостоятельной жизни» при поддержке фонда «Крылья».
В калининградском Театре кукол за сезон показали около 150 спектаклей. О прошедшем сезоне и планах на следующий «Клопс» рассказал директор учреждения.