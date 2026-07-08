«Рыцарский Призыв» и фестиваль сказок: какие мероприятия пройдут в ближайшее время в черняховском замке Инстербург

В Черняховске начали реализовать грантовый проект, посвящённый развитию в местном замке музейного пространства. Деньги на развитие памятника выделил Фонд президентских грантов. О том, на какие мероприятия пройдут средства, рассказали хранители замка.

Главные планы

Социокультурная программа стартовала 1 июля и продлится до 31 марта следующего года. В замке уже провели цикл прогулок по маршрутам «Разноцветной Провинции» — народные экскурсоводы знакомили гостей с историей, архитектурой, культурой и водно-зелёным каркасом Черняховска. По предварительным подсчётам, в мероприятиях поучаствовало около ста человек.

В июле стартуют занятия в рамках молодёжного форума-практикума «Эко-Город»: запланированы лекции, доклады, презентации и творческие мастерские. В этом году от формата разового лагеря отказались — программа займёт полных три месяца.

С 9 июля и до конца августа по четвергам для детей и подростков запускается цикл встреч в «Мастерской сказок». Это подготовка к фестивалю «Замок сказок России», который пройдёт в День города Черняховска — то есть в первые выходные сентября. Осенью юным гостям предложат интерактивные игры, театрализованные постановки и конкурсы.

В конце июля — начале августа в Инстербурге пройдёт лагерь-ретрит «Культурная крепость XXI века». Участники — молодые специалисты, выпускники федеральной программы «Архитекторы.РФ». Их ждут презентации, мастер-классы, обмен опытом и практические занятия.

22 августа состоится детский игровой фестиваль «Рыцарский Призыв». Для детей и родителей устроят реконструкцию средневековья с играми и безопасными поединками.

С сентября по март следующего года для всех желающих запустят цикл лекций по истории, культуре и архитектуре города, региона и России. Часть встреч пройдёт онлайн, часть — непосредственно в замке.

В начале октября Инстербург примет Ассамблею Ассоциации средневековых замков России. Приедут представители 11 крепостей из Калининградской и Ленинградской областей.

На октябрь запланирована научно-практическая конференция по истории и культуре региона, сохранению и использованию объектов наследия. Она неизменно проходит в это время уже почти тридцать лет.

В декабре, в день рождения великого полководца, организуют круглый стол «Барклай де Толли и его эпоха». Поговорят об увековечении памяти заграничных походов русской армии 1813–1814 и 1815 годов и заслугах генерал-фельдмаршала.