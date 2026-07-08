Большой концерт и спектакль у Камня лжи: в выходные Пионерский отметит День города (программа)

В ближайшие выходные, с 10 до 13 июля, в Пионерском встретят Нептуна и запустят «Окаменевшую любовь». Эти и другие мероприятия станут частью празднования Дня города. Подробности — в материале «Клопс».

Округ встретит сразу два праздника — День города и День рыбака. Программа начнётся вечером 10 июля в необычной локации — на спуске с улицы Флотской, где находится овраг «Овраг». В 18:00 здесь запустят развлекательную программу для самых маленьких.

К 21:30 склон превратится в зрительный зал под открытым небом: на дне оврага покажут мистический спектакль «Окаменевшая любовь»6+. По задумке организаторов, сценой станет площадка у Камня Лжи, а постановку будет сопровождать огненное шоу.

Основная программа начнётся в субботу, 11 июля. Утром, в 10:30, на городском пляже состоится встреча Нептуна. Оттуда же в 10:40 стартует костюмированное шествие к главной сцене в парке. Открытие в 11:00.

Дальше — плотная концертная программа: на сцену выйдут Екатерина Трибуль, инструментальный дуэт Violalux, театр песни «Поющие горошины — Голоса Балтики» с солистами ДШИ им. Д. Шостаковича, театр танца «Мистерия» и коллективы КДЦ «Светоч».

В 17:00 стартует торжественное награждение с участием губернатора Калининградской области. После — выступления группы «Слайд», Юлии Дорофеевой, солиста музтеатра Ильи Крестоверова и Анаит Мкртчян из областного оркестра русских народных инструментов. Также в программе — ансамбль «Облепиха» и шоу-группа «Септима».

В 21:00 запланировано шоу воздушного цирка Виктории Саяпиной и скрипичный дуэт AVVE Project с программой «Мистерии Балтики».

Помимо главной сцены, будут работать ещё три площадки:

У КДЦ «Светоч» — игровая площадка «Детская гавань» (12:00), интерактивная сказка «Алёнка» (13:30) и научное шоу «Сумасшедшие эксперименты» (16:00).

В парке «Карась» покажут иммерсивный концерт в советском стиле «ВО» (12:00).

На «Сцене у моря» запланирована программа с африканскими танцами — выступают гости из Ганы, Сенегала и Камеруна (17:00). Вечером состоятся концерты группа «Бриз», «Который час», AZU и Fresh Boys, «Культура века» и Nightcall.

В 22:00 на пляже выступит специальный гость — Артём Пора Домой. В 23:50 вечер завершится неоновым шоу от театра «Колесо».

В воскресенье, 12 июля, праздник перейдёт в спортивное русло. В 10:30 на пляже стартует детская парусная регата, в 11:00 — заплыв по триатлону и гонка первых, в 15:00 — состязания по силовому экстриму.

Вход на все площадки свободный.