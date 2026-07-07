От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии

Неделя в Калининградской филармонии пройдёт под знаком музыкальных контрастов. За пять вечеров здесь можно будет услышать танго Астора Пьяццоллы и знаменитые киносаундтреки, камерные сонаты Дебюсси и Бетховена, органные шедевры и неожиданный кроссовер, где классика соседствует с рок-хитами.

1. Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки

8 июля, 19:00

Камерный оркестр Калининградской филармонии представит программу, в которой страстные танго Астора Пьяццоллы встретятся с музыкой из культовых фильмов. Вечер объединит знакомые мелодии, яркие ритмы и лиричные саундтреки, давно ставшие классикой.

За дирижёрским пультом — главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва. Солисткой вечера станет лауреат международного конкурса и премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).

В программе — знаменитые произведения Пьяццоллы «Либертанго», «Забвение» и «Танго Балет», «Палладио» Карла Дженкинса, «Лунная река» Генри Манчини, музыка Эннио Морриконе к фильму «Новый кинотеатр "Парадизо"», танго из картины «Запах женщины» и другие известные произведения.