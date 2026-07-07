От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии

Неделя в Калининградской филармонии пройдёт под знаком музыкальных контрастов. За пять вечеров здесь можно будет услышать танго Астора Пьяццоллы и знаменитые киносаундтреки, камерные сонаты Дебюсси и Бетховена, органные шедевры и неожиданный кроссовер, где классика соседствует с рок-хитами.
1. Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки
8 июля, 19:00
Камерный оркестр Калининградской филармонии представит программу, в которой страстные танго Астора Пьяццоллы встретятся с музыкой из культовых фильмов. Вечер объединит знакомые мелодии, яркие ритмы и лиричные саундтреки, давно ставшие классикой.
За дирижёрским пультом — главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва. Солисткой вечера станет лауреат международного конкурса и премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).
В программе — знаменитые произведения Пьяццоллы «Либертанго», «Забвение» и «Танго Балет», «Палладио» Карла Дженкинса, «Лунная река» Генри Манчини, музыка Эннио Морриконе к фильму «Новый кинотеатр "Парадизо"», танго из картины «Запах женщины» и другие известные произведения.
2. Роман с сонатой
9 июля, 19:00
Камерный концерт познакомит слушателей с произведениями, ставшими классикой жанра, от импрессионизма Клода Дебюсси до драматичной «Крейцеровой» сонаты Людвига ван Бетховена. Каждое произведение по-своему раскрывает диалог инструментов — от тонкой лирики до яркого драматизма.
Исполнителями вечера станут Ирина Урушадзе (флейта), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка) и Людмила Пудовикова (фортепиано). Ведущая концерта — Н. Анисимова, руководитель программы — Людмила Пудовикова.
В программе:
- К. Дебюсси — Соната в 3 частях;
- С. Франк — Соната в 4 частях;
- Ф. Пуленк — Адантино из сонаты для флейты и фортепиано;
- Л. Бетховен — Соната №9 «Крейцерова» (Первая часть).
3. Органные шедевры эпохи барокко
10 июля, 19:00
Вечер, посвящённый органной музыке XVII–XVIII веков. В исполнении лауреата международных конкурсов Анны Юсуповой прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде и Георга Фридриха Генделя — композиторов, определивших развитие европейской органной традиции.
Слушателей ждёт музыка, в которой строгая полифония соседствует с виртуозностью, а духовная сосредоточенность — с торжественным звучанием. Программа позволит услышать, насколько разнообразным может быть органный репертуар эпохи барокко — от глубоких философских размышлений Баха до ярких и праздничных страниц произведений Генделя.
Ведущая — Н. Анисимова.
4. От Баха до «Аэросмит». Органный кроссовер эпох
11 июля, 18:00
«Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах», — следует из анонса.
В программе — И.С. Бах, И. Пахельбель, Aerosmith, Deep Purple.
Ведущая — М. Иргашева
5. Хиты мирового рока
12 июля, 19:00
Гости услышат лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Прозвучат композиции «Роксетт», «Бон Джови», «Кардиганс», Мэрилина Мэнсона, Тины Тернер, «Линкин Парк», Джоан Осборн, «Металлики», «Крэнберриз», «Депеш Мод» и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат в аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
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