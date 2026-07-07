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От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии

17:22
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Неделя в Калининградской филармонии пройдёт под знаком музыкальных контрастов. За пять вечеров здесь можно будет услышать танго Астора Пьяццоллы и знаменитые киносаундтреки, камерные сонаты Дебюсси и Бетховена, органные шедевры и неожиданный кроссовер, где классика соседствует с рок-хитами.

1. Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки

8 июля, 19:00

Камерный оркестр Калининградской филармонии представит программу, в которой страстные танго Астора Пьяццоллы встретятся с музыкой из культовых фильмов. Вечер объединит знакомые мелодии, яркие ритмы и лиричные саундтреки, давно ставшие классикой.

За дирижёрским пультом — главный дирижёр и художественный руководитель оркестра, лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва. Солисткой вечера станет лауреат международного конкурса и премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).

В программе — знаменитые произведения Пьяццоллы «Либертанго», «Забвение» и «Танго Балет», «Палладио» Карла Дженкинса, «Лунная река» Генри Манчини, музыка Эннио Морриконе к фильму «Новый кинотеатр "Парадизо"», танго из картины «Запах женщины» и другие известные произведения.

От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

2. Роман с сонатой

9 июля, 19:00

Камерный концерт познакомит слушателей с произведениями, ставшими классикой жанра, от импрессионизма Клода Дебюсси до драматичной «Крейцеровой» сонаты Людвига ван Бетховена. Каждое произведение по-своему раскрывает диалог инструментов — от тонкой лирики до яркого драматизма.

Исполнителями вечера станут Ирина Урушадзе (флейта), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка) и Людмила Пудовикова (фортепиано). Ведущая концерта — Н. Анисимова, руководитель программы — Людмила Пудовикова.

В программе: 

  1. К. Дебюсси — Соната в 3 частях;
  2. С. Франк — Соната в 4 частях;
  3. Ф. Пуленк — Адантино из сонаты для флейты и фортепиано;
  4. Л. Бетховен — Соната №9 «Крейцерова» (Первая часть).
От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

3. Органные шедевры эпохи барокко

10 июля, 19:00

Вечер, посвящённый органной музыке XVII–XVIII веков. В исполнении лауреата международных конкурсов Анны Юсуповой прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде и Георга Фридриха Генделя — композиторов, определивших развитие европейской органной традиции.

Слушателей ждёт музыка, в которой строгая полифония соседствует с виртуозностью, а духовная сосредоточенность — с торжественным звучанием. Программа позволит услышать, насколько разнообразным может быть органный репертуар эпохи барокко — от глубоких философских размышлений Баха до ярких и праздничных страниц произведений Генделя.

Ведущая — Н. Анисимова.

От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

4. От Баха до «Аэросмит». Органный кроссовер эпох

11 июля, 18:00

«Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах», — следует из анонса.

В программе — И.С. Бах, И. Пахельбель, Aerosmith, Deep Purple. 

Ведущая — М. Иргашева

От барочной классики до рок-хитов: пять концертов недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

5. Хиты мирового рока

12 июля, 19:00

Гости услышат лучшие, по мнению музыкантов группы «Четыре», хиты мирового рока в живом исполнении. Прозвучат композиции «Роксетт», «Бон Джови», «Кардиганс», Мэрилина Мэнсона, Тины Тернер, «Линкин Парк», Джоан Осборн, «Металлики», «Крэнберриз», «Депеш Мод» и многих других. Уникальная особенность этого концерта — то, что некоторые песни прозвучат в аранжировке для рок-группы и органа. За органом — специальный гость концерта, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.

Билеты без комисси покупайте на «Клопс Афише». 

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