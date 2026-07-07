«Эти суммы взяты из космоса»: Леониду Агутину приписали гонорары, которым позавидует Metallica

В сети разгорелся скандал вокруг гонораров Леонида Агутина. Артиста обвинили в том, что он заработает сотни миллионов рублей на летних концертах. Промоутеры в разговоре с НСН эту информацию опровергли.

Лето в России запланировано три концерта Агутина: в Екатеринбурге, Москве и Сочи. Первый уже состоялся 4 июля. По подсчетам журналистов, в Екатеринбурге было продано билетов на 114,6 млн рублей.

Самым кассовым из трёх выступлений должен стать концерт в «Лужниках» 18 июля. По информации СМИ, при полном аншлаге организаторы рассчитывают на сборы около 696 млн рублей в Москве и 78 млн в Сочи. Так, общая выручка от трёх концертов может составить около 900 млн рублей.

Однако промоутер и советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий усомнился в достоверности опубликованных цифр. Он назвал такие суммы нереалистичными и отметил, что данные о продажах билетов организаторы обычно не раскрывают.

«Это настолько огромная сумма, что я вам даже могу такой пример привести: последний концерт Metallica в Москве с огромным гонораром артистов по сумме от продажи билетов был меньше. Поэтому я не знаю, где берут эти цифры», — заявил Зубицкий.

Он также добавил, что невозможно определить, какую часть от выручки получает сам Агутин: условия зависят от договора между артистом и организаторами. Исполнитель может работать как за фиксированный гонорар, так и за процент от прибыли или по комбинированной схеме.

«Это бредовая информация. Все эти суммы взяты из космоса. Если бы так продавались билеты, то можно было бы проводить три концерта в год и больше ничего не делать», — заключил промоутер.

Леонид Агутин даст два концерта6+ в калининградском Дворце спорта «Янтарный». Выступления состоятся в пятницу и субботу, 6 и 7 ноября. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».