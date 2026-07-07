«Самые популярные постановки — те, которые помнят родители»: в Театре кукол рассказали о прошедшем сезоне и планах на следующий

Калининградский театр кукол завершил сезон рекордным количеством спектаклей. Вновь он откроет двери в середине августа. Об итогах и планах «Клопс» рассказал директор театра Александр Перебейнос.

За минувший сезон труппа сыграла порядка 150 спектаклей. В это число вошли как «домашние» показы в кирхе Королевы Луизы, так и выездные постановки по всей области.

Главным событием сезона стала премьера спектакля «Спящая красавица, или Два дня из жизни волшебниц»6+. Над ним работали приглашённые из Ярославля и Москвы режиссёр-постановщик и художник. По словам директора театра, спектакль был принят тепло и пользовался у юных зрителей большим успехом.

«Самые популярные постановки — те, которые помнят родители. Потому что родители решают, приводить ребёнка в театр или нет», — объяснил директор.

В числе таких он назвал «Волшебника изумрудного города»0+, «Муху-цокотуху»0+ и «Ёжика в тумане»0+. «Это спектакли, о которых мамы и папы могут потом поговорить с ребёнком, объяснить, рассказать... Они помнят сюжет. Да и сами могут вернуться в детство», — заметил Перебейнос.

При этом новые пьесы, по словам руководителя театра, завоёвывают аудиторию сложнее: пока они не обрастут положительными отзывами в городе, зритель будет относиться к ним с недоверием.

Особое место в жизни театра занимают благотворительные показы: например, в этом сезоне артисты выступали для семей участников СВО. Отдельные спектакли устраивали для многодетных и малообеспеченных семей.

«У нас традиция такая: мы сотрудничаем напрямую с организациями, которые непосредственно занимаются этой категорией зрителей, — объяснил Перебейнос. — И мы целиком играем для них спектакли на полный зал».

Что дальше

В середине августа театр возобновит работу. Главная новость следующего сезона — в октябре в Калининграде вновь пройдёт международный фестиваль «Петровский балаган». Его особенность, подчеркнул Перебейнос, в расширенном составе участников: театр приглашает четыре кукольных коллектива с новых российских территорий.

В планах на зиму — подготовка к Новому году. В репертуаре появятся две новые постановки: «Ёлочка» и «Сказки старого фонаря».