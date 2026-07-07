Знакомства, комедия на английском и юмор без цензуры: 10 июльских концертов стендап-клуба «Локация» в Калининграде

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

В июле калининградский стендап-клуб «Локация» приглашает оценивать свежие шутки, знакомиться вживую, говорить о взрослении и смеяться по-английски. В афише — эксперименты на границе жанров, сольные программы и выступления комиков, способных превратить в материал даже самые неудобные темы. Рассказываем про десять концертов, которые заслуживают внимания. 1. Открытый микрофон 8, 15, 22 и 29 июля, 20:00

12 июля, 17:00 В рамках формата комики проверяют новые шутки вживую, без репетиций и монтажа. Здесь начинающие выступают перед публикой впервые, а опытные обкатывают свежий материал и ищут идеальные формулировки. Главная награда — реакция зрителей: именно она помогает понять, что работает. Поэтому каждый вечер «Открытого микрофона» получается непредсказуемым, живым и по-настоящему атмосферным.

2. Проверка опытных комиков 10 и 30 июля, 20:00 17 и 23 июля, 22:00 В этот вечер калининградские комики представят новый материал и проверят его на зрителях: одни шутки прозвучат впервые, другие пройдут «обкатку и шлифовку». Это возможность увидеть процесс изнутри и понять, как рождается комедия.

3. Комедийное шоу «Девочки, это пипец!» 10 июля, 20:00 В этом разговорном шоу комики и комикессы с разным опытом, характерами и взглядами на жизнь вспоминают о ситуациях, «после которых рука сама тянется открыть чат с подругами». «Бывший-Скорпион, бесконечные свидания, семейные приколы, вопросы собственной идентичности и другие истории станут поводом для честных разговоров и хорошего юмора», — пишут в анонсе события. Это вечер жизненных наблюдений, неловких моментов и тех самых фраз, с которых начинаются лучшие истории для подруг.

4. Стендап на английском 10 июля, 22:30 Вечер для тех, кто хочет проверить свой английский на прочность и заодно хорошенько посмеяться. Уровень языка не так важен: здесь ценят не perfect grammar, а чувство юмора и готовность к новому опыту. В программе — «порция full of cringe и неожиданных поворотов, когда привычные формулировки ломаются, а комедия становится ещё живее и непредсказуемее».

5. «Чтения» Алексея Сапрыкина 11 июля, 20:00 Алексей Сапрыкин — комик, сценарист, режиссёр, победитель проектов «Comedy Баттл» и «Большое шоу». Его «Чтения» — необычный формат на стыке стендапа и очерковой литературы, где остроумие и самоирония соседствуют с наблюдениями о современности и историями из личной биографии.

6. Сольный стендап-концерт Ивана Федосеева 16 июля, 20:00 «Молодость» — первая сольная программа опытного калининградского комика и участника юмористических фестивалей Ивана Федосеева. Он с юмором рассуждает о взрослении, попытках разобраться в себе, странных жизненных ситуациях и том самом моменте, когда наконец начинаешь чувствовать себя настоящим взрослым. Личные истории, живое общение с залом и честный взгляд на собственные ошибки складываются в тёплый и смешной концерт, в котором многие узнают себя.

7. Сольный стендап-концерт Эда Авдали 17 июля, 20:00 Стендап-комик из Краснодара, участник Open Mic VK, Money Mic, проектов «ХА ХА 3 РАЗА», «Комьюнити» и «Большого шоу Азамата Мусагалиева». В 2024 году он также выступал в туре с Гурамом Амаряном. Его концерты отличают самобытная подача, яркие актёрские отыгрыши и неожиданные повороты, благодаря которым привычные ситуации раскрываются с новой стороны. «Это стендап с мощной энергетикой, живой импровизацией и качественным юмором — не пропусти!» — пишут в анонсе.

8. Стендап топовых комиков 18 июля, 20:00 25 июля, 18:00 Два вечера, несколько опытных комиков и разные взгляды на привычные жизненные ситуации. Хедлайнером программы 18 июля станет Эд Авдали. 25 июля концерт возглавит Алексей Полубояров — участник шоу «Разгоны» Стендап Клуба №1 и резидент петербургского клуба Stage. В основе его выступлений — истории о переезде из Магнитогорска в Санкт-Петербург, семейных отношениях и ситуациях, в которых легко узнать себя.

9. Комедийное шоу «Клуб знакомств» 19 июля, 20:00 Вместо привычных свайпов в дейтинг-приложениях гостей ждут игры, задания и живое взаимодействие, помогающее лучше узнать друг друга в непринуждённой атмосфере. Ведущими вечера выступят комики, которые помогут снять неловкость и добавят происходящему юмора. Присоединиться к активностям смогут все желающие, а те, кто предпочитает наблюдать со стороны, смогут просто провести вечер за смехом и неожиданными историями.

10. Сольный стендап-концерт Салавата Абитова 23 июля, 20:00 Салават Абитов — комик с прямолинейной манерой, который берётся за темы, о которых другие предпочитают не говорить. В его выступлениях сочетаются острые наблюдения, активное взаимодействие с публикой и непредсказуемость. «Если вам нравится комедия, которая удивляет, провоцирует и не идёт по безопасному маршруту — этот вечер точно стоит увидеть!» — приглашают устроители.