У фестиваля военных оркестров «Фанфары Балтики» в Калининградской области «есть будущее» — организаторы

Одним из самых эффектных номеров гала-концерта стало дефиле оркестров. Это было полноценное сценическое действо — строй, пластика и музыка составили грандиозную программу. Прозвучали патриотические и концертные номера, музыкальные посвящения, попурри из известных песен, классические и национальные мелодии.

За четыре дня — со 2 по 5 июля — концерты прошли на восьми площадках: в Правдинске, Гвардейске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде и Светлом. Кульминацией программы стал гала-концерт, состоявшийся 4 июля на стадионе «Балтика». На сцену вышли ведущие военные оркестры страны, сводный фестивальный состав, солисты областной филармонии и танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

Художественный руководитель фестиваля — главный военный дирижёр страны, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин — поблагодарил областное правительство и региональное Министерство по культуре и туризму за поддержку. Отдельные слова признательности он адресовал директору филармонии Виктору Бобкову: «Спасибо за то, что этот проект вообще состоялся, тем более в столь важный для самого западного региона России год — год юбилея. Всё задуманное получилось, а аплодисменты многочисленной публики подтвердили: фестиваль нужен, и у него есть будущее».

По оценке филармонии, только в первый день на трёх площадках побывало почти пять тысяч человек. Бобков подчеркнул, что военная музыка остаётся мощным инструментом воспитания: «Это ощущение гордости за нашу Родину, за наши доблестные Вооружённые Силы. Эта музыка звучит, и мы твердо знаем: что бы ни случилось, эта музыка всегда с нами».