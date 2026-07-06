Челентано, Кутуньо, Бочелли: группа «Кватро» исполнит культовые итальянские хиты в Светлогорске

В театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 19 июля, состоится концерт группы «Кватро». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В этот вечер прозвучат знаменитые композиции на языке оригинала в исполнении вокального квартета. Концерт объединит классику, неаполитанские песни и популярную эстраду. В программу вошли ария Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини, Caruso Лучо Даллы, O sole mio, Con te partirò и Love in Portofino из репертуара Андреа Бочелли, а также хиты Тото Кутуньо и Адриано Челентано — L'Italiano, Soli и Amore no.

«Это особенный вечер, раскрывающий всю красоту и многообразие оттенков итальянской музыки», — отмечают устроители.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».